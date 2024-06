Igralcu zaradi poskusa umora grozi dosmrtna ječa

Igralcu Nicku Pasqualu, ki je pod taktirko Zacka Snyderja lani zaigral v znanstvenofantastični akciji Rebel Moon – 1. del: Otrok ognja, grozi dosmrtna ječa. Ko je bežal v Mehiko, da bi se izognil roki pravice zaradi poskusa umora svojega dekleta Allie Shehorn, so ga konec tedna ujeli na ameriško-mehiški meji v Teksasu. Z obtožbami poskusa umora in družinskega nasilja ga bodo izročili losangeleškemu tožilstvu. Štiriintridesetletniku, ki mu je sodišče že določilo varščino v višini enega milijona evrov, po najbolj črnem scenariju grozi, da bo vse življenje preživel za zapahi.

Njun odnos je bil prežet z nasiljem in zlorabami. Tako je Allie, nagrajena umetnica ličenja, ki je Nicka spoznala med snemanjem filma Rebel Moon, popisala v svoji zahtevi sodišču, naj jo pred bivšim ljubimcem zaščitijo s prepovedo približevanja.

V vesoljski akciji Rebel Moon je zaigral ob hollywoodskem zvezdniku Charlieju Hunnamu. FOTO: Press

20 vbodov z nožem ji je zadal.

Igralec v priporu čaka na izročitev in sojenje. FOTO:Sara De Boer/startraksphoto.com

V vlogi za sodno prepoved je natančno popisala najmanj štiri primere nasilnega izživljanja, med temi davljenje, pretepanje s pasom in posilstvo. Njene besede in dokazi so bili očitno prepričljivi, saj je sodišče zahtevi, ki jo je razširila na svojo sostanovalko Christine White in psa Rileyja, za katerega je skrbela z Nickom, ugodilo. To je bilo le tri dni pred brutalnim napadom, zaradi katerega je njeno življenje viselo na nitki.

Zlata sostanovalka

»To se je pogosto dogajalo, kadar je bil pod vplivom alkohola. Sredi noči je začel vpiti, primazal mi je klofuto. Ko sem poskušala uiti, me je grobo zagrabil za lase in butnil ob tla,« je Allie pisala sodišču. In nadaljuje, da se je skrila v Christinini spalnici. »Poskušal je vdreti vrata, zato sem jih odklenila, a jih je tako močno odrinil, da sem zletela po tleh in ob udarcu v glavo utrpela pretres možganov.« Christine, ki je s parčkom živela pod skupno streho, je kljub njegovim grožnjam poklicala policijo. Nasilneža so aretirali, a je to bore malo učinkovalo.

Allie se je izvlekla. FOTO: Osebni arhiv

Po plačilu varščine je bil že nekaj ur pozneje spet doma. Mesec dni zatem, aprila, je partnerico še posilil. Tistega dne, bilo je 14. aprila zjutraj, sta se začela poljubljati in ljubkovati, a ko je Pasqual med njunim odnosom postajal vse bolj grob, ga je prosila, naj neha. Preslišal je njeno prošnjo, ko se mu je uprla, pa jo je zagrabil za zapestja, prikoval na posteljo in opravil svoje. Nato jo je še zmerjal, ko pa je želela iz spalnice, jo je začel daviti. Izpustil jo je šele, ko mu je zagrozila, da bo kričala in jo bodo slišali tudi sosedje.

Po nasilnem izbruhu sredi maja si je vendar priznala, da se je znašla v toksičnem odnosu, iz katerega mora nujno zbežati. Zahtevala je sodno prepoved približevanja. Toda na to se je Pasqual gladko požvižgal, saj je le tri dni kasneje, bilo je 23. maja, sredi noči vdrl k Allie in jo v besu večkrat zabodel. Menda kar 20-krat, ureznine pa je dobila po rokah, vratu in trebuhu. Po napadu je zbežal in Allie prepustil skoraj gotovi smrti. A očitno je nad njo bdel angel varuh, saj jo je še dovolj hitro našla Christine. Več dni je nato preživela na intenzivnem oddelku in prestala več operacij, nato so jo končno premestili na navaden bolnišnični oddelek.