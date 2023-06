Igralcu se podira svet: tožilstvo pravi, da je moški, ki spolno napada druge moške

Na sodišču v Londonu poteka sodni proces proti ameriškemu igralcu Kevinu Spaceyu zaradi spolnega napada. Tožilka Christine Agnew je danes na račun igralca izrekla hude obtožbe. Obravnavo so nato preložili na ponedeljek, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Je izjemno slaven igralec, ki je prejel številne nagrade. A je po mnenju tožilstva tudi moški, ki spolno napada druge moške,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala tožilka. Dodala je, da dvakratni dobitnik oskarja ni spoštoval meja osebnega prostora. »Moški, za katerega se zdi, da uživa, če se drugi počutijo nemočne in neprijetno, spolni nasilnež,« ga je opisala tožilka v uvodnem govoru.

Doleti ga lahko zaporna kazen

Spaceyjev odvetnik Patrick Gibbs je povedal, da se je igralec, ki je ameriški državljan, vrnil v Združeno kraljestvo, da bi odgovoril na obtožbe na svoj račun in povedal, »kaj se je dejansko zgodilo«. V primeru, da bo Spacey spoznan za krivega, ga lahko po poročanju nemške tiskovne agencije dpa doleti tudi zaporna kazen.

63-letni Spacey je v preteklosti zanikal vse tri točke obtožbe nespodobnega napada, sedem točk spolnega napada in obtožbe spolne aktivnosti brez privolitve druge strani. Nedolžnega se je izrekel tudi glede nadaljnjih obtožb penetracijske spolne aktivnosti brez privolitve, še poroča AFP. Domnevna kazniva dejanja zoper štiri moške naj bi se zgodila med letoma 2001 in 2013.

Spacey je bil umetniški vodja londonskega gledališča Old Vic Theatre med letoma 2003 in 2015. Leta 2016 je prejel častni viteški naslov za svoje zasluge na področju gledališča, umetniškega izobraževanja in mednarodne kulture.