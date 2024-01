Igralca serije Beverly Hills na silvestrovo napadla tolpa motoristov. Globoko ga je pretreslo

Na zadnji dan v letu naj bi se zabavali, Ian Ziering pa si bo silvestrovo 2023 zapomnil po grozljivem napadu namesto po radostnem nazdravljanju in toplih objemih. Sredi belega dne je ameriškega igralca, ki je zaslovel z vlogo bogataškega frajerja Steva Sandersa v kultni najstniški seriji Beverly Hills 90210, namreč napadla motoristična tolpa.

»Z olajšanjem lahko rečem, da sva jaz in moja hči nepoškodovana. Me je pa incident globoko pretresel, kaže namreč na vse večjo drznost tovrstnih skupin, ki motijo javni red in varnost. Osvetlil je širšo težavo rastočega huliganstva na naših ulicah in pokazal potrebo po učinkovitem odzivu organov,« se je zvezdnik oglasil, ko se je v njem polegel najhujši nemir.

Ob incidentu naj bi bila v avtu igralčeva desetletna hči Penna, ki se je Ianu rodila v zakonu z Erin Ludwig. Razšla sta se pred štirimi leti, v zakonu pa se jima je rodila še Mia, ki je stara 12 let.

Policija incident še raziskuje

Kaj natančno je pripeljalo do napada motoristov na mini motorjih, ni povsem jasno, policija incident še raziskuje. A po Ianovem opisu se je vse začelo, ko je v Los Angelesu obtičal v prometu. V tistem, ko z avtomobilom ni mogel ne naprej ne nazaj, se je igralčevemu jeklenemu konjičku »agresivno približal« motorist, po besedah očividcev je ta v njegov avto morda celo rahlo trčil. »Izstopil sem iz avta, da bi ocenil morebitno škodo. To pa je na žalost preraslo v fizični obračun, v katerega sem se vpletel, da bi se zaščitil.«

Kot državljanu in staršu se mi zdi nesprejemljivo, da se skupine lahko tako vedejo, povzročajo kaos in širijo strah.

Kamere so ujele trenutek, ko je izstopil iz avtomobila in se je med njim in enim izmed motoristov vnel pretep. Padlo je nekaj udarcev in brc, nato so dvojico obkrožili še vsaj trije motoristi in se spravili nad igralca. Ta je stekel na drugo stran ceste, a so stekli za njim. Eden ga je zagrabil za majico, porinil v bližnji avto in mu odmeril še nekaj udarcev. Kot se je pretep nenadoma začel iz nič, tako se je tudi končal. V nekem trenutku se je skupinica nasilnih motoristov namreč obrnila in na brnečih motorčkih odvijugala s prizorišča incidenta.

»Okoli tretje ure popoldne smo se odzvali na klic zaradi pretepa, ki se je začel po tem, ko je skupina motoristov vozila precej objestno,« je novico potrdila tudi losangeleška policija, ki je v svojem poročilu kot ime žrtve pretepa navedla Zieringovo ime. »Kot državljanu in staršu se mi zdi nesprejemljivo, da se skupine lahko tako vedejo, povzročajo kaos in širijo strah, medtem ko je odziv oblasti nezadosten,« je še dejal Ziering in organe pregona pozval k odločnemu ukrepanju.