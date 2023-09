Hugh Jackman šokiral! Po 27 letih je storil to

Hugh Jackman je v izjavi za javnost sporočil, da se z ženo ločujeta. Morda boste pomislili, da to ni nič čudnega, vendar se motite. Jackman je bil eden tistih hollywoodskih zvezdnikov, ki se ni poročal in ločeval vsako leto. Z ženo Deborra-Lee sta bila namreč poročena kar 27 let. Doslej sta veljala za zgleden zakonski par. Zdaj pa sta zapisala, da se njuni poti ločujeta in da gresta v novo poglavje s hvaležnostjo, ljubeznijo in prijaznostjo.

»Bila sva blagoslovljena, da sva si kot mož in žena lahko delila skoraj 3 desetletja v čudovitem, ljubečem zakonu. Najino potovanje se zdaj spreminja, odločila sva se, da ločeno nadaljujeva svojo individualno rast,« sta povedala za revijo People.

Po besedah ​​Hugha in Deborra-Lee se trenutno osredotočata na svojo družino. Pojasnila sta, da se novega življenja lotevata s hvaležnostjo, ljubeznijo in prijaznostjo. Prosita za spoštovanje njihove zasebnosti, saj se morajo vsi družinski člani navaditi na novo situacijo.