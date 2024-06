Hudo bolni igralki zbolela še hči

Igralka Christina Applegate je leta 2021 zaupala, da se bori z multiplo sklerozo. O tej bolezni in o tem, kako vpliva na njeno življenje, odkrito pripoveduj v podkastu MeSsy, ki ga vodi s kolegico z enako diagnozo Jamie-Lynn Sigler.

V eno zadnjih epizod sta igralki na njeno lastno željo gostili 13-letno hčerko Christine, Sadie, ki so ji pred kratkim odkrili POTS (sindrom posturalne ortostatske tahikardije).

Dekle je povedalo, da sedaj drugače gleda na mamino bitko s kronično boleznijo, piše Page Six.

»Imam nekaj, kar se imenuje POTS. V bistvu nimam pojma, kaj je to, vem le, da je povezano z mojim avtonomnim živčevjem ter vpliva na srce.

Kadar stojim, se mi zelo, zelo vrti, moje noge postanejo šibke in občutek imam, da bom omedlela,« je pripovedovala deklica.

Glede na pojasnilo strokovnjakov iz medicinskega centra Johns Hopkins je POTS kronična motnja, ki prizadene avtonomno živčevje ter krvni pretok.

Osebe z njo pogosto, kadar hitro vstanejo ali ležejo, občutijo pospešeno bitje srca.

Prav tako velikokrat doživljajo možganske meglice, izčrpanost, glavobol, zamegljen vid, tresavico in slabost, ne morejo se ukvarjati s telesno aktivnostjo. Neredko padejo v nezavest.

Sadie je zaupala, da je vse naštete simptome občutila že dlje časa, vendar jim ne sama ne drugi niso posvečali prave pozornosti.

»Sovražim to zate, draga moja, res sovražim zate,« je na njene besede dejala Christina. »Zelo sem žalostna, vendar vem, da bo vse dobro.

Tukaj sem zate in verjamem vate. Hvala, ker si to zaupala in tako pripomogla tudi k ozaveščenosti.«

Sadie Grace, edini otrok igralke in njenega moža Martyna LeNobla, se je spominjala, kako je morala v šestem razredu večkrat zapustiti pouk in obiskati šolsko medicinsko sestro, kajti vedno je imela občutek, da bo omedlela.

»Če sem morala med poukom vstati ali če sem morala telovaditi, sem si mislila, da ne bom zmogla in odšla sem do ambulante. A največkrat sem bila poslana nazaj, češ da sem samo nervozna. Niso se pretirano ukvarjali z mano.

To me je prizadelo. Čustveno in psihično. Zdelo se mi je nesramno, da so mi govorili, naj grem v telovadnico in odtečem nekaj krogov. Tega nisem bila sposobna.«

Tudi igralka je priznala, da je dolgo zanemarjala hčerine težave, saj ni poznala njene bolezni.

»V vročini je bila oblečena v dva puloverja, sovražila je telovadbo in šolo. Mislila sem si, da sem bila takšna tudi sama. Sedaj se počutim grozno, ker je nisem jemala resno.«

Čeprav se njuni simptomi razlikujejo, je hčerka povedala, da zaradi svoje bolezni bolje razume mamo:

»Ko reče, ima bolečine ali ima krče, jo razumem, če sama ne bi bila bolna, bi si mislila, da mi je vseeno in da pojma nimam, o čem govori.«