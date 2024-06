Žalostno priznanje slavne igralke: trpim za hudo depresijo, ne uživam v življenju

52-letna igralka Christina Applegate, ki je širši publiki znana po vlogi Kelly Bundy iz serije Družina za umret je opisala svojo duševno stisko, s katero se sooča, odkar ji je bila postavljena diagnoza multipla skleroza (MS).

V podkastu MeSsy, ki ga vodi s prijateljico Jamie Lynn-Sigler je odkrila, da je v hudi depresiji in da ji je vseeno za vse, kar jo je začelo plašiti.

V epizodi podkasta, ki sta ga posneli v začetku leta, je zaupala še, da je bil dan, ko se je pojavila na podelitvi nagrad emmy zanjo eden največjih izzivov.

»Evo, res iskreno … ni mi v veselje živeti. Ne uživam v življenju. Če bi nekdo prišel, legel k meni v posteljo in se z menoj pogovarjal, kot se je nekega dne moja prijateljica, bi mi bilo prijetno.

V tem uživam. A ko mi nekdo reče, naj vstanem, da gremo na sprehod ali me povabi na kavo, povem, da mi ni do tega,« njene besede povzema Daily Mail.

Z enako boleznijo se bori tudi 43-letna Jamie, ki je prijateljici svetovala, naj preneha primerjati sedanje stanje s preteklostjo.

»Težko je živeti v telesu z invalidnostjo. Zelo težko. Tega ti ne bom vzela, tu sem zate,« ji je dejala.

»Še težje pa je, ko sedanjost začnete premerjati s tistim, kar je bilo prej. Mislim, sama to še vedno kdaj počnem, so pa trenutki, ko se bolje sprejemam.

To mi vzame malo trpljenja.

Zame to ni dovolj velik razlog, da bi prenehala živeti. Kajti še vedno sedim tu, nasproti tebe in ti si še vedno oseba, ki me nasmeje tako, kot me ne more nihče drug,« je še dejala prijateljica.

»Ne morem dopustiti, da bi obupala. Ne morem. Vztrajaj zame. Upam, da ti bo ta podkast pokazal to, kako vredna si, kako neverjetno močna si in da si zaslužiš dati priložnost,« je še dodala Siglerjeva.

Christina ji je nato opisala svoje občutke:

»Trenutno sem v depresiji, v kakršni nisem bila leta. Prav v tisti pravi, za vse mi je vseeno depresiji. Tega me je malo strah, saj se počutim, kot da je vsega konec.

Veš, da sicer tega ne govorim, da ne mislim vedno tako a sedaj sem ujeta v temi, v kateri prej nikoli nisem bila,« je zaupala Applegatova, ki se je dolgo izogibala terapiji, saj se ni znala soočiti s svojimi čustvi.

»Izogibala sem se terapiji, ko mi je bila postavljena diagnoza, saj me je bilo strah, da bi začela jokati in se ne bi znala ustaviti. Bala sem se, da bi popustili vsi moji jezovi.«

Jaime je spoznala, da ima MS, ko je bila stara komaj 20 let, Christini je bila diagnoza postavljena leta 2021.