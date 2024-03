Hudo bolna diva s sinovoma, dobila ju je z ljubljenim možem, od katerega se je poslovila pred osmimi leti

Hudo bolna kanadska pevka Celine Dion je na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri je s svojimi tremi sinovi ob dnevu ozaveščanja glede Stiff person syndroma (sindrom togega človeka).

Na fotografiji 55-letna Celine nasmejana objema svoja 13-letna dvojčka Eddyja in Nelsona, družbo pa ji dela njen najstarejši sin, 23-letni Rene-Charles Angelil.

Pevka ima sinove s pokojnim možem in glasbenim producentom Renejem Angelilom, ki je umrl leta 2016 po boju z rakom na grlu.

»Danes svet zaznamuje mednarodni dan ozaveščanja o SPS. Kot mnogi veste, so mi jeseni 2022 diagnosticirali sindrom togega človeka (SPS). Poskus premagati to avtoimunsko motnjo je bila ena najtežjih izkušenj v mojem življenju, vendar sem še vedno odločena, da se nekega dne vrnem na oder in zaživim čim bolj normalno življenje. Globoko sem hvaležna za ljubezen in podporo svojih otrok, družine, ekipe in vseh vas! Želim poslati spodbudo in podporo vsi tisti po svetu, ki jih je SPS prizadel. Želim, da veste, da zmorete! Zmoremo!« je zapisala pevka.