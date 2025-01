Hillary Clinton ni mogla zadržati smeha, nasmejala se ob eni Trumpovi obljubi (VIDEO)

Medtem ko je večina prisotnih v Rotondi Kapitola, kjer je potekala inavguracija, s ploskanjem pospremila obljube, ki jih je v svojem govoru podal Donald Trump, ena nekdanja prva dama ni mogla zadržati smeha.

Demokrati, ki so bili zaradi svojih nekdanjih funkcij povabljeni na inavguracijo 47. predsednika ZDA Donalda Trumpa, so z nejevero spremljali napovedi njegovih prvih ukrepov. Šlo je predvsem za odločitve, s katerimi Trump želi popolnoma preobrniti ameriško politiko, kakršno so v zadnjih štirih letih vodili Demokrati pod vodstvom Joeja Bidna.

Nekatera Trumpova obljube pa so pri nekaterih sprožile tudi smeh. Med njimi je bila nekdanja prva dama in nekdanja državna sekretarka v Obamovi administraciji, Hillary Clinton. Svojega odziva ni mogla skriti in se je glasno nasmejala, ko je Trump napovedal, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv.

