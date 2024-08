Grozo posneli: slavni nogometaš se je tako brutalno spravil na svoje dekle (VIDEO)

Christian Cueva, reprezentant Peruja z več kot sto nastopi, se je po tem, ko je v javnost prišel posnetek njegovega nasilnega obnašanja, znašel v velikih težavah.

Nekdanji nogometaš različnih klubov je namreč v dvigalu pretepel dekle, vse pa je posnela kamera. K sreči je bil v bližini moški, ki je dekle rešil pred hujšimi posledicami.

Po incidentu se je oglasila nogometaševa punca Pamela Lopez:

»Z njim sva bila v razmerju 13 let in vseh teh 13 let sem trpela nasilje,« je povedala in dodala: »Včasih so bili pri tem trpinčenju prisotni tudi najini otroci, kar me še posebej boli.«

Nogometašu zaradi napada grozi denarna kazen.