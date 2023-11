Grozljivo odkritje Linde Evangelista: To je najhujša možna dieta

Stranski učinki, ki jih prinašajo nerealni standardi lepote v modni industriji so postali pogosta tema nekdaj top modela Linde Evangelista.

Tokrat je v podkastu River Café govorila o ekstremnih dietah, h katerim se je zatekala tedaj, ko je bila na vrhuncu slave. Med drugim je voditeljici Ruth Rogers odkrito pripovedovala o najhujši možni dieti, s katero je nekoč ohranjala vitkost.

Šlo je za tako imenovano Master Cleanse dieto, ki naj ne bi pripomogla le k vitki postavi, temveč naj bi iz telesa odstranjevala še strupene snovi. A kot je povedala Linda, ne gre za nič drugega, kot za stradanje.

Najhujši je bil zanjo desetdnevni Master Cleanse post, med katerim je dovoljena le tekočina in povsem prepoveduje trdno hrano.

»Kot post se v tem primeru razume pitje slane vode in zeliščnega odvajalnega čaja deset dni zapored,« je pojasnila in dodala: »Zaradi pritiska, ki so se na nas, modele, vršili glede teže, smo se po lastni ali ne po lastni volji trudile, da bi bile vitke in vitkost smo dosegale na najhujše možne načine.«

Sedaj, ko se z mislimi vrača v devetdeseta, se zaveda visoke cene, ki jo je sama za to plačala z zdravjem.

»Master Cleanse sem poskusila nekajkrat, zatekala sem se tudi k medicinskemu čiščenju, pila le napitek na osnovi riža,« je še povedala Evangelista, ki v času največje slave pogosto obiskovala elitni sprostitveni center v Palm Springsu, kjer je pila samo tekočino, največkrat vodo z limono in meto,« njene besede povzema US Magazine:

»Dobite kozarec soka in enkrat na dan razkuhano zelenjavo v vodi, čemur pravijo juha.«

Zdravje manekenke se je v kasnejših letih porušilo kot hiša iz kart. Pred časom je denimo odkrila, da se že pet let bori z rakom dojk:

»Prvič so mi ga odkrili leta 2018 na redni mamografiji. Obeti so bili dobri, sem pa se zaradi drugih zdravstvenih stanj odločila za odstranitev obeh dojk.

Po operaciji sem mislila, da je zadeva rešena, vendar se je leta 2022 rak vrnil,« je pripovedovala za New York Times: »Zatipala sem zatrdlino in analiza je pokazala, da gre za maligno tvorbo. Od zdravnika sem zahtevala, naj jo odstrani ne glede na estetske posledice.

Izkopljite mi luknjo v telo, ni treba, da sem videti lepa. Ko končate, hočem videti luknjico. Me razumete. Ne želim umreti od tega.«

»Vem, da sem z eno nogo v grobu, vendar slavim življenje. Za mano je nekaj strašnih zdravstvenih težav. A tu sem, srečna sem. Vsak novi dan je zame bonus,« je ob javnem razkritju diagnoze dejala manekenka, ki je mama 17-letnega sina Augustina. Zanosila je po kratki romanci s Françoisom Pinaultom, sedaj možem Salme Hayek.

Linda je v medijih delila tudi izkušnjo o postopku zmanjšanja maščob, ki naj bi bil varnejši način od liposukcije, a pri njej se je izkazalo drugače in ji je povsem iznakazil telo:

»Brutalno me je iznakazil postopek CoolSculptinga, ta je povečal in ne zmanjšal maščobne celice.

Dve boleči operaciji, ki naj bi posledice odpravili, nista pomagali,« je povedala leta 2021, ko je proti podjetju, ki je opravljalo poseg, vložila tožbo, leto kasneje je dosegla poravnavo in zbrala moči, da je obrnila nov list:

»Ukvarjam se z naslednjim poglavjem življenja s prijatelji in družino. Srečna sem, da sem to lahko pustila za sabo.«