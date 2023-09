Supermanekenko kar dvakrat udarila huda bolezen, iznakazil jo je tudi lepotni poseg

Zaradi neuspelega lepotnega posega, ki jo je iznakazil, je Linda Evangelista za več let izginila. Nekdaj ena najlepših žensk na svetu, katere obraz nekoliko eksotičnih potez je žarel z okoli 700 naslovnic različnih revij, se je skrivala pred svetom in celo pred domačim zrcalom, saj tudi sama ni prenesla pogleda nase. A je lani zbrala pogum in se po šestih letih samotarstva počasi začela vračati pod žaromete javnosti. V teh dneh je samozavestno, kot se za eno nekoč najbolje plačanih supermanekenk spodobi, zakorakala po newyorških ulicah, mahala oboževalcem in se ustavila v knjigarni na podpisovanju knjige, v kateri skozi fotografije kultnega fotografa Stevena Meisela naslika zgodbo njunega večdesetletnega modnega​ sodelovanja. Ves izkupiček od prodaje knjige bo šel eni izmed organizaciji, ki se ukvarja z raziskavami raka in iskanjem zdravila. Zakaj? Ker se je tudi Linda v le petih letih kar dvakrat srečala z zahrbtno boleznijo.

Slabi izvidi

Kot da spodletela lepotna operacija leta 2016 ni bila dovolj, je kanadska lepotica dve leti pozneje na mamografiji dobila izvide, pred katerimi trepeta vsaka ženska. Zbolela je za rakom na dojkah. »Zaradi tega in še nekaterih drugih zdravstvenih dejavnikov sem se brez omahovanja odločila za dvojno mastektomijo​, odstranitev dojk. Želela sem si to pustiti za sabo. Mislila sem si, da sem z rakom opravila.«

Zaradi raka dojk je letos izgubila prijateljico, supermanekenko Tatjano Patitz, ki je bila stara le 56 let.

A veselila se je prezgodaj: po štirih letih se je rak vrnil. Julija lani so ji zdravniki odkrili še raka na prsni mišici. Tudi tokrat je bila pripravljena storiti vse, da bi bolezen še drugič premagala. »Zdravniku sem rekla, naj mi v prsni koš naredi luknjo. Ni mi bilo mar, kako bo videti, kako bom jaz videti, želela sem le, da ga izkopljejo in bulico v celoti odstranijo. V prsih sem želela videti luknjo, tako bi namreč, sem si mislila, vedela, da raka ni več. Tudi zdaj sem bila odločena, da me ne bo pogubil.« A v drugo so onkologi morali raka napasti z obsevanjem in kemoterapijo, kar je stoično prenašala. »Možgane sem preprosto nastavila na način, da delam, kar moram, da se nekako prebijem skozi.«

Linda Evangelista leta 2012 FOTO: Andrew Kelly Reuters Pictures

Vzel ji je prsi in lase

Milijone je zaslužila s svojim videzom, a rak je prizadel tudi njeno podobo, ji vzel prsi in lase. »Lase sem najprej začela izgubljati po vrhu glave, podobno kot moj ded. Lasje, ki jih vidite danes, so vsi na novo zrasli. So temnejši in bolj skodrani kot kadar koli.«

Iz bitke z rakom je obakrat odšla kot zmagovalka, napoved pa je dobra. A ne odlična. »Zdravnik mi je jasno povedal, da vedno obstaja verjetnost, da se vrne. Zato se zavedam, da z eno nogo morda stojim v grobu, vseeno pa mislim, da je zdaj čas za slavje. Čas, da uživam življenje.«

O svojem boju za življenje je zaupala le peščici ljudi. »Nisem med tistimi, ki želijo vse obesiti na veliki zvon. Vedela sem, da bom to nekoč delila s svetom, a nikakor ne tedaj, ko sem se borila.«