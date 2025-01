Green Day spremenili besedilo svoje uspešnice in udarili po Elonu Musku

Ameriška punk-rock skupina Green Day je na koncertu v Južni Afriki spremenila besedilo svoje uspešnice iz leta 2004, »American Idiot«, da bi se s tem kritično obregnila ob Elona Muska. Pevec Billie Joe Armstrong je namesto izvirne vrstice »I’m not a part of the redneck agenda« (»Nisem del redneckovske agende«) odpel »I’m not a part of the Elon agenda« (»Nisem del Elonove agende«).

Izraz »redneck« označuje belca iz delavskega razreda z juga ZDA s konservativnimi političnimi prepričanji. Ime izhaja iz ideje rdečega, od sonca opečenega vratu, zaradi dela na prostem. »Red neck« v neposrednem prevodu namreč pomeni rdeč vrat.

Skupina je nastopila na stadionu FNB v Johannesburgu 19. januarja na festivalu Calabash 2025, kjer so bili glavni izvajalci poleg Green Day še skupina The Offspring in južnoafriška zasedba Fokofpolisiekar. To je bil prvi nastop kalifornijske skupine v Južni Afriki.

Besedila niso spremenili prvič

To ni prvič, da je skupina Green Day spremenila besedilo skladbe »American Idiot« v političnem kontekstu. Na silvestrskem nastopu leta 2023 so na dogodku Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve zamenjali besedilo v »I’m not part of the MAGA agenda« (»Nisem del MAGA agende«), kar je izzvalo Muskovo ogorčenje. Takrat je milijarder na Twitterju zapisal: »Green Day so iz upornikov proti sistemu postali pomehkuženci, ki navijajo za sistem.«

Elon Musk je razburil javnost z dvignjeno desnico. FOTO: Mike Segar Reuters

Basist skupine, Mike Dirnt, je v odzivu za Rolling Stone pojasnil: »Elon Musk je 'sistem'. Ni ga sram objavljati neumnosti na spletu. Mi smo Green Day – kaj pa ste pričakovali?« Dodal je, da je skupina vesela, da je sprememba besedila sprožila razpravo, kar je bil tudi njihov namen.

Kontroverzni Musk

Le dan po nastopu skupine Green Day je Elon Musk ponovno prišel v središče pozornosti, ko je na slavnostni prireditvi ob razglasitvi Donalda Trumpa za predsednika izvedel domnevni »nacistični pozdrav«.

Čeprav Musk neposredno ni zanikal teh trditev, je svoje kritike označil za utrujene in neizvirne. Njegova nekdanja partnerka, glasbenica Grimes, pa je v izjavi poudarila, da odločno zavrača kakršno koli povezavo z nacizmom.

Green Day že vrsto let vključujejo politične motive v svoje skladbe in nastope. Dirnt je pojasnil, da so se med Trumpovo administracijo izogibali izdajam političnih pesmi, saj so želeli najprej spodbuditi razpravo med poslušalci. »Vsakič, ko sprožiš pogovor, bodo najglasnejši vedno prvi spregovorili, preostali pa nato razmislijo, kaj vse skupaj pomeni,« je dejal.

Musk se na najnovejšo spremembo besedila še ni odzval.