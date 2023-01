Princesa Stephanie nora na cirkus, zato ponosno pozirala s papigo

Cirkus je njena velika ljubezen, monaška princesa Stephanie zato nikoli ne zamudi odprtja znamenitega mednarodnega festivala: letos so pripravili že 45. po vrsti, na slovesnosti v Monte Carlu pa je sestra princa Alberta II. ponosno pozirala s papigo na rami.

Spektakularni nastopi

Najmlajša hči pokojne igralke Grace Kelly in princa Ranierja se je ves dan družila tudi s cirkuškimi mojstri, akrobati, čarodeji in bikoborci ter drugimi atraktivnimi nastopajočimi, ki so princesi v čast pripravili številne pestre in napete točke, 57-letna Stephanie pa se dogodka, za katerega jo je navdušil oče, redno udeležuje od svojega devetega leta. Šov so sicer zaradi pandemije dvakrat odpovedali, letošnji bo zato še posebnejši in bogatejši: program napoveduje številne zvezdnike, od znamenitega klovna Lorenza Carnevaleja do krotilca tigrov Bruna Tognija in čarodeja Petra Marveyja.

Napovedujejo zelo bogat cirkuški program.

Na festivalu pričakujejo tudi udeležbo preostalih pripadnikov monaškega dvora, tudi 64-letnega princa Alberta II. in njegove južnoafriške žene Charlene; spomnimo, princesa, nekdanja olimpijska plavalka, je zadnja leta le redko nastopala v javnosti zaradi številnih težav z zdravjem, priljubljeni par pa je nedavno potrdil udeležbo na kronanju Karla III., ki bo 6. maja v Londonu. Kot sta povedala zakonca, ki sta se s prisotnostjo na pogrebni slovesnosti poklonila tudi pokojni britanski kraljici, se kronanja nadvse veselita in sta prepričana, da se bo dogodek v zgodovino zapisal kot ganljiva in spektakularna slovesnost.

Nastopili bodo številni zvezdniki. FOTO: Eric Gaillard/Reuters