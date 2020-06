Govorice o Angelini Jolie: spet stopila med Brada in Jenifer

REUTERS PICTURES Jennifer Aniston naj bi spet ujela Pitta. FOTO: Mark Blinch/Reuters Pictures

»Otroci vidijo in berejo laži, ki jih pišejo o naju v medijih. No, trudim se, da jih stalno spominjam, da le oni vedo resnico,« je med drugim dejala(45) v intervjuju za revijo Vogue.Mnogi so menili, da sta Angelina in(56) najlepši in najskladnejši par v Holywoodu. A leta 2016 je odjeknila vest, da se ločujeta. Doslej nista javno govorila o razlogih za razpad zakona. Zdaj je to storila ona. »Ločila sem za dobro svoje družine. Odločitev je bila prava. Še vedno sem osredotočena na to, da si bodo opomogli. Nekateri so mojo tišino izkoristili in otroci v medijih vidijo laži o sebi, ves čas jih opominjam, da sami poznajo resnico in vedo, kdo so. V resnici gre za šest zelo pogumnih in močnih mladih ljudi.«So se pa med tem pojavile govorice, da je vrnila stara ljubezen med Pittom in(51), ki sta bila dolgo časa par – vsedokler ni v življenje Pitta stopila Angelina. Zdaj tuji mediji pišejo, da se trudita, da bi jo oživila, a da Jennifer skrbi, da bi nekdanja žena lahko vplivala na dinamiko njunega odnosa. Ta naj bi bila zdaj dobra.Ni pa nikakršna skrivnost, da se obe ženski ne preneseta, Bradu pa so na prvem mestu otroci, zato si želi več časa preživeti z njimi in Angelino.