Gordona Ramsaya ujeli v Istri: poglejte, kaj je počel

David Skoko in Gordon Ramsay sta se pomerila v kuharskem dvoboju. FOTO: Justin Mandel/National Geographic

Ramsay je na svojem kanalu objavil video, v katerem pripravi slastna umešana jajca z istrskimi tartufi.

Pred dnevi so na televizijskem kanalu National Geographic premierno predvajali novo oddajo iz serije Uncharted. V njej sloviti britanski kuharski mojster in televizijski voditeljodkriva hrvaško Istro in njene kulinarične dobrote.Gordon, ki slovi po svojem temperamentu in ostrem jeziku, v oddaji – snemali so jo lansko poletje – tako rekoč ne preklinja, lovi osle oziroma oslice, da bi jih pomolzel, pase koze in seveda tudi kuha, gre lovit jegulje z znanim hrvaškim chefomiz konobe Batelina na koncu Istre, obišče puljsko restavracijo Vodnjanka, se sreča s kuharskim mojstromiz rovinjske restavracije Cap Aureo, za konec pa se še kuharsko spopade s Skokom.In pri vsem tem se strašno zabava.David Skoko je objavil tudi kratek video, v katerem si Ramsay, po rojstvu sicer Škot, lomi jezik s hrvaškimi izrazi, kot sta susnježica (sosnežica) in kukuruz (koruza), Ramsay pa je na svojem kanalu objavil še video, v katerem pripravi slastna umešana jajca z istrskimi tartufi.Ramsay v seriji Uncharted raziskuje nove kraje in kulture, preizkuša in kuha nove jedi. Za tretjo sezono je poleg Hrvaške obiskal tudi Portugalsko, Mehiko, Portoriko, Islandijo in Finsko ter Michigan, Teksas, Maine in gorovje Smoky v ZDA.