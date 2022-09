Glenn Close na čelu festivala San Sebastian

V špansko mesto San Sebastian je hollywoodska zvezdnica Glenn Close nazadnje prišla leta 2017, ko jo je na tamkajšnji filmski festival, ki velja za najpomembnejšega v Španiji in enega najpomembnejših tudi v mednarodnem merilu, pripeljal film Žena. Drama, ki je Glenn prinesla njeno že osmo oskarjevsko nominacijo, je tistega leta namreč sklenila uradni del festivala San Sebastian, na katerega se igralka spet vrača. A tokrat v vlogi predsednice žirije.

Žiriji bo predsedovala oskarjevska nominiranka Glenn Close. FOTO: Guliver, Cover images

Obalno mesto se bo med 16. in 24. septembrom spremenilo v prizorišče ene najpomembnejših mednarodnih filmskih prireditev na svetu. Razvile se bodo namreč rdeče preproge že 70. izdaje slovitega filmskega festivala, ki ga bo s svojim najnovejšim filmom Zapor 77 odprl španski režiser Alberto Rodríguez, ki bo sicer prikazan v sekciji Zunaj konkurence. Med drugimi težko pričakovanimi naslovi je tudi celovečerec Sebastiána Lelia The Wonder, ki temelji na romanu Emme Donoghue, v katerem igra Florence Pugh. Z novo stvaritvijo se bo predstavil tudi južnokorejski filmar Hong Sang-soo, ki bo s filmom Top/Walk Up, ki sledi odnosom filmskega ustvarjalca srednjih let, že v drugo sodeloval v tekmovalnem programu španskega festivala. Svoj film pa prinaša tudi Nobelov in Bookerjev nagrajenec Kazuo Ishiguro. Ta je v scenarij priredil klasiko Ikiru Akire Kurosave, nad katero je z režijsko taktirko bdel Oliver Hermanus.

Vrhunec bo nedvomno gala prireditev na zadnji festivalski dan, na kateri bo žirija tudi podelila nagrade. In sicer zlato školjko za najboljši film, srebrne školjke za najboljšo režijo, najboljšo glavno vlogo, najboljšo stransko vlogo ter nagradi žirije za filmsko fotografijo in scenarij. Letošnji predsednici žirije Glenn Close bodo te pomembne odločitve pomagali sprejeti francoska režiserka in filmska ustvarjalka Antoinette Boulat, danska filmarka Tea Lindeburg, argentinski producent Matías Mosteirín, španska pisateljica Rosa Montero, islandski režiser Hlynur Pálmason in lesotski filmski ustvarjalec Lemohang Jeremiah Mosese.

Srebrno školjko za režijo je lani dobila gruzijska filmarka Dea Kulumbegashvili. FOTO: Reuters

Začeli so leta 1953, ko so gostovali filmski velikani, kot so Alfred Hitchcock, Bette Davis in Lana Turner.

Glenn Close sicer velja za eno najodličnejših igralk svoje generacije. V plodoviti karieri, med katero je zaigrala tudi v Usodni privlačnosti in Nevarnih razmerjih, je dobila po tri zlate globuse, emmyje in tonyje, kar osemkrat pa je bila tudi nominirana za oskarja.