Feministke ogorčene nad špansko pesmijo za Evrovizijo

Mnenja glede besedila pesmi Zorra so zelo deljena. Nekateri so skladbo elektropop dua Nebulossa kritizirali kot žaljivo do žensk, premier pa jo je označil za provokativno – v dobrem smislu.

V središču razprave je razširjena uporaba besede 'zorra', ki v prevodu pomeni lisica, vendar se pogosteje uporablja pogovorno kot 'prasica' ali 'kurba'.

Španske oblasti so ta teden sporočile medijem, da je bilo vloženih več kot 300 pritožb v zvezi s pesmijo. V zadnjih dneh se je Feministično gibanje iz Madrida pridružilo tistim, ki so zahtevali, da se pesem umakne s tekmovanja, izraz pa opisali kot 'verbalno nasilje nad ženskami'.

»Žaljivi izraz se v besedilu pojavi 45-krat,« je organizacija zapisala v izjavi. »Promoviranje izraza, ki ga seksistični agresorji uporabljajo kot orožje proti ženskam, je oblika ponovne javne viktimizacije,« dodajajo.

Odobrena za Evrovizijo

Medtem ko sta španska državna radiotelevizija RTVE in Evropska radiotelevizijska zveza, ki organizira natečaj, izjavili, da sta pesem odobrili, je feministična organizacija dejala, da promocija pesmi s strani javne radiotelevizije tvega normalizacijo izraza med majhnimi otroki in mladostniki.

55-letna pevka skupine Nebulossa, María Bas, je označila skladbo – ki sporoča, da ženske označujejo za prasice, ne glede na to, kaj počnejo – za poskus, da se besedi odvzame moč. »Pogosto so me imenovali zorra,« je povedala za RTVE. »S to pesmijo želimo izraz spremeniti v nekaj lepega.«

V sredo je bila pesem uvrščena med najbolj viralne melodije na Spotifyju, zavzela je 3. mesto na svetu. Nekaj vrstic iz pesmi se glasi: »Če grem ven sama, sem prasica/Če se zabavam, sem največja prasica/Ko dobim, kar hočem – prasica, prasica/Nikoli, ker si to zaslužim – prasica, prasica.«

Basova in njen mož, 49-letni Mark Dasousa, sta ustanovila glasbeni duo leta 2018 po več kot 20 letih zakona. Par, ki ima sicer dva otroka, je leta 2020 izdal svoj prvi singel.

Feminizem stremi k enakosti med moškimi in ženskami

Premier Pedro Sánchez o skladbi pravi: »Zdi se mi, da feminizem ni le pravičen, ampak je lahko tudi zabaven, tovrstna provokacija pa mora izhajati iz kulture. To je resnična enakost med moškimi in ženskami,« je dodal.

Stališče je pozneje ponovila španska ministrica za enakost, Ana Redondo. »Mislim, da je to pesem, ki presega kalupe, razbija stereotipe in je všeč množicam.«

Sánchez je šel še korak dlje in izkoristil polemiko, da bi udaril po konservativnih kritikih pesmi, kot je španski škof, ki je španskim medijem ta teden povedal, da je pesem dokaz 'kulturne krize' v Španiji.

Dejal je, da bi desničarski kritiki verjetno raje videli, če bi bila španska evrovizijska pesem Cara al Sol, ki je fašistična himna. V smehu je dodal: »Sam imam veliko raje pesmi, kot je Zorra.«