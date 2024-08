Enrique Iglesias in Ana Kurnikova pokazala otroke, malčki so res neverjetno luštni

Slavna teniška igralka Ana Kurnikova in pevec Enrique Iglesias sta skupaj že več kot dve desetletji, verjeli ali ne. Par se je spoznal leta 2001 na snemanju videospota za pesem Escape, kemija med njima pa se je močno razplamtela in vse skupaj se je kmalu sprevrglo v strastno romanco v resničnem življenju, ki traja že 23 let.

Sicer pa Anja Kurnikova in Enrique Iglesias nikoli nista stopila pred oltar, kar pa ne pomeni, da sta manj srečna – imata stabilno, trdno zvezo in tri čudovite otroke, dvojčka Nicholasa in Lucy ter hčerko Mary. Zakonca skrbno varujeta svojo intimo in zasebno življenje ter se skoraj nikoli ne pojavita skupaj na javnih prireditvah; lepa Rusinja se je namreč povsem umaknila iz javnosti in se posvetila družini.

Čeprav podrobnosti o družinski idili skrivata stran od oči javnosti, sta zakonca svetu občasno podala vpogled v njun vsakdan. Tako je Ana pred dvema letoma na Instagramu delila skupno fotografijo, s katero je svojemu neporočenemu možu čestitala za rojstni dan, nato pa junija letos, ob očetovskem dnevu, delila fotografije Enriqueja z vsakim od njunih treh otrok.

To je bila enkratna priložnost videti, kako sta zdaj videti 6-letni Nicholas in Lucy in 4-letna Mary. Vsi trije so res neverjetno lepi in sladki ter popolna mešanica mame in očeta; zdi se, da so podedovali najboljše od obeh.

Lepa družina

Pod fotografijami so se vrstile pohvale navdušenih sledilcev, vsi pa se strinjajo v enem – narava je bila do Aninih in Enriquejevih otrok res prijazna.

»Otroci so lepi«, »Imate dobesedno najlepše otroke na svetu«, »Kakšni geni, neverjetno«, »Kako lepa družina«, so le nekateri iz morja podobnih komentarjev.

Največ pozornosti je pritegnila Lucy, starejša hčerka zakoncev Kurnikova-Iglesias, za katero trdita, da je 'najlepša punca na planetu' in bo po lepoti, ko bo velika, zagotovo presegla Ano. Po mami je podedovala svetle lase in ji je na splošno bolj podobna, od očeta pa je dobila tople, rjave oči.

Vzponi in padci

Mimogrede, slavni Španec in Ana redko govorita o svoji ljubezni, je pa Enrique pred nekaj leti odkrito spregovoril o tem, da sta imela vzpone in padce. Priznal je, da jo je v nekem trenutku celo hotel zapustiti, a da je kriza za njima.

»Imela sva vzpone in padce kot vsak drug par. Z Ano sva skupaj že veliko let, preživela sva dobre in slabe čase. Bili so trenutki, ko sem hotel, da je konec, in tudi ona je dvakrat želela končati zvezo. Enkrat sem napisal pesem, da bi se ji opravičil, tako sem jo pridobil nazaj,« je dejal Enrique, poroča zena.blic.rs.

