Ena najlepših igralk umrla v starosti 32 let: izgubila je bitko z rakom

Slavna indijska igralka in manekenka Poonam Pandey je umrla pri komaj 32 letih, potem ko je izgubila bitko s hudo boleznijo, kar so za The Free Press Journal potrdili člani njene ekipe.

Poonam, ki je slovela kot ena najlepših igralk, je umrla za posledicami raka na maternici, žalostno novico pa se pojavila tudi na njenem Instagram profilu, kjer ji je sledilo 1,2 milijona ljudi.

»To jutro je za nas težko. Z globoko žalostjo sporočamo, da smo izgubili našo ljubljeno Poonam zaradi raka na materničnem vratu. Vsaka živa oblika, ki je kdaj prišla v stik z njo, je bila pozdravljena s čisto ljubeznijo in prijaznostjo. V tem času žalosti, prosim za zasebnost, saj se spominjamo vsega, kar smo delili z njo,« piše v objavi.

Pokojna igralka se je rodila v Kanpurju leta 1991 in je svojo kariero modela začela leta 2010, tri leta kasneje pa je debitirala v Bollywoodu v filmu Nasha. Dodatno slavo je pridobila pred dvema letoma, ko je javno obljubila, da se bo slekla, če bo indijska ekipa zmagala na svetovnem prvenstvu v kriketu, je navedel Daily Mail.