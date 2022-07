Elon Musk je lani spočel dvojčka z eno od svojih direktoric (FOTO)

Elon Musk je leta 2021 zaplodil dva otroka Shivon Zilis, direktoricI njegovega podjetja za umetno inteligenco Neuralink, kažejo novi sodni dokumenti. Najbogatejši človek na svetu ima zdaj devet znanih otrok, vključno s petimi otroki s prvo ženo Justine Musk in dva s pevko Claire Boucher, poklicno znano kot Grimes.

Sodni dokumenti, ki jih je pridobil Insider in so bili objavljeni v začetku julija, so pokazali, da sta Elon Musk in Zilis vložila peticijo za spremembo imen dvojčkov, da bi »imela očetov priimek in vsebovala mamin priimek kot del srednjega imena«, poroča The Guardian. Peticijo sta vložila v Austinu v Teksasu, kjer sta se otroka rodila, sodnik pa jo je odobril. Zilisova je rodila novembra 2021, nekaj tednov prej, preden sta Musk in Boucherjeva dobila drugega otroka prek nadomestne matere.

Kdo je nova mati?

36-letna Zilisova je bila rojena v Kanadi in je študirala ekonomijo in filozofijo na univerzi Yale, nato je delala v IBM in kasneje v skladu tveganega kapitala Bloomberg Beta.. Velja za vzhajajočo zvezdo v svetu umetne inteligence in je bila uvrščena na Forbesovo lestvico 30 Pod 30 in LinkedInovo lestvico 35 Pod 35. Na njenem profilu na linkedinu je zapisano, da dela kot direktorica operacij in posebnih projektov v Neuralinku, Muskovem nevrotehnološkem podjetju, ki si prizadeva ustvariti vmesnike človek-stroj. V podjetju je začela delati maja 2017.

Leta 2022 so organizacije za pravice živali vložile pritožbo pri ameriškem ministrstvu za kmetijstvo zaradi obtožb o zlorabi živali v zvezi z opicami, uporabljenimi v poskusih Neuralinka. Neuralink je trditve označil za zavajajoče.

Zdaj tudi Twitter

Musk vodi več podjetij, vključno z Neuralinkom, podjetjem za električne avtomobile Tesla, podjetjem za vesoljska potovanja SpaceX in podjetjem za gradnjo predorov Boring Company. Pred kratkim je privolil v nakup Twitterja za 44 milijard dolarjev, nakup, ki ga je prej zavrnil zaradi pomislekov glede 'generiranih uporabnikov' oziroma avtomatiziranih računov na platformi. Po navedbah Insiderja je bila Zilisova namenjena za vodenje, če bi posel uspel.

Musk je v preteklosti spodbujal povečanje rodnosti in rekel, da bo civilizacija propadla, če ljudje ne bodo imeli več otrok. »Mislim, da opravljam svoj del, haha,« je nedavno zapisal na twitterju glede upadajoče stopnje rodnosti v ZDA. Aprila je ena od njegovih hčera vložila zahtevo za spremembo priimka in pravno ločitev od njega, češ da ne želi »biti v nobenem sorodu s svojim biološkim očetom«.