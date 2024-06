Drama v hrvaškem resničnostnem šovu, vpletena znana Slovenka: Ona je mene prosila za trojček, ne jaz nje!

«Najbolj me preseneča, zakaj je ustvarila to lažno zgodbo, da bi me napadla? Širjenje govoric med kandidati, da me prikažejo kot lažnivca ali res umazano osebo, ko ve, kako sem ravnal z njo vsak dan v tisti hiši od prvega dne. Ve, da si poskušam ustvariti življenje na Hrvaškem in da sem tukaj že šest let – zakaj bi lagal o nečem tako resnem,« je za RTL povedal Tiago Coutinho Nunes. Tina Blašković​, gledalci smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, in Tiago sta se namreč razšla, v oddaji Brak na prvu. Kandidata sta kot domnevni razlog za razhod navedla to, da je Tiago na njen rojstni dan prosil Tino za seks v trojčku.

Tiago trdi, da to ni res in da je bila situacija dejansko obrnjena. »Na njen rojstni dan sva bila v dnevni sobi. Tina me je vprašala: 'Če moja prijateljica želi, bi pristal na trojček?' V šali in ekstrovertiran, kakršen sem, sem rekel 'da' in bil zelo resen, toda kmalu sem se nasmehnil in rekel, da se šalim, ker tega nikoli nisem počel in nikoli ne bi pomislil, da bi naredil kaj takega, še posebej, ko sem v zvezi,« je rekel in nato dodal: »Prijateljica je takoj razumela in se zasmejala, hkrati pa je (kot vedno) Tina povzdignila glas in medtem, ko sva se objemala na kavču, me je začela suvati rekoč: 'Si videl to?! Poberi se!' In tako je šlo vse slabše na slabše. Prava norišnica, ki je v življenju nisem vajena. Ni mu jasno, pravi, zakaj bi to zgodbo širila med kandidate šova.«

Pa je Tiago kljub vsemu še vedno zaljubljen v Tino? »Ne verjamem, da sem kdaj bil, vsaj v zadnjem času ne. Bil sem zaslepljena z najverjetnejšim zakonskim življenjem v postelji pred poročno zaobljubo v cerkvi, zato sem lahko razumel, da vse, kar sem počela pred uradno poroko – ni bilo najbolj pravilno. To je bila moja največja napaka in na žalost bo imela posledice na njeno in moje življenje. Ampak živiš in se učiš ... Vsaj vem, da sem bil pošten in zdaj se moram spomniti, kaj sem se naučil, in se prihraniti za bodočo ženo,« je zaključil.

Blatenje mojega imena ima lahko posledice

»Da se nekomu ponujam, mora biti moški čeden, finančno preskrbljen, izobražen, duševno zdrav in gentleman. To nista on in njegov prijatelj skupaj. Blatenje mojega imena ima lahko tudi pravne posledice,« pravi Tina in dodaja, da je mislila, da se bo njuna zgodba končala "elegantno", za celotno dogajanje pa ima pričo, svojo prijateljico, ki "brez težav" pove vse, kar res zgodila tistega usodnega večera.