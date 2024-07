Zapravljiva kraljeva družina: toliko stane Britance

Na del dvorca Windsor je kralj Karel III. že dal namestiti sončne panele, teh bo v prihodnosti še več.

Britanska kraljeva družina uporablja avtomobile znamke Bentley.

Te nameravajo naslednje leto predelati tako, da jih bo poganjalo biogorivo, kar bo vmesni korak pri prehodu na električni pogon, so sporočili iz palače.

Drugi z manjšim ogljičnim odtisom povezani načrti so namestitev toplotnih črpalk na gradu Windsor in priključitev Buckinghamske palače v toplotno omrežje, poroča agencija AFP.

Kralj Karel III. se že od nekdaj zavzema za varovanje okolja in je leta 2020 izrazil prepričanje, da so klimatske spremembe največja grožnja, s katero se je kdaj soočilo človeštvo.

Prihodki in izdatki

Omenjene informacije so iz palače prišle v sredini izrekajočega se tedna, ko so javnosti razkrili tudi podatke o izdatkih in prihodkih britanske kraljeve družine.

Natančneje znesek, ki se je v njeno blagajno stekel po zaslugi posebne dajatve Sovereign Grant, ki zagotavlja davkoplačevalska sredstva za financiranje monarhije.

Poročilo je pokazalo, da so odhodki kraljeve družine v obdobju 2023/2024 znašali skoraj 105 milijonov evrov, kar je več kot je družini prejela iz naslova omenjene dajatve. Z njo se je v blagajno steklo nekaj manj kot 103 milijone evrov.

Kraljeva družina je bila zato prisiljena poseči v rezerve, s čimer je pokrila primanjkljaj, ki je sicer znašal manj kot eno obračunsko obdobje prej.

Skupni stroški monarhije so se v primerjavi s preteklim obdobjem zmanjšali za 17 odstotkov, skoraj podvojil se je prihodek iz vstopnin na kraljeva posestva in v rezidence, ta je znašal 23,5 milijona evrov teh se je vrnil v stanje pred začetkom pandemije kovida.

Ambiciozni načrti

Kraljeva družina namerava v prihodnjem finančnem obdobju kupiti dva helikopterja, saj sta, kot navajajo, sedanja dva stara že 15 let in bi novi pridobitvi članom družine omogočili opraviti več obveznosti v enem dnevu.

Stroški za kraljeve obiske in turneje so v prejšnjem računskem obdobju znašali skoraj pet milijonov evrov, najdražje potovanje v tujino je bil obisk kralja in kraljice v Keniji. To je britanske davkoplačevalce stalo skoraj 200 tisoč evrov.

Mirror piše še, da si lahko britanska kraljeva družina v prihodnosti obeta več denarja iz dajatve Sovereign Grant.

Če je ta znesek prej znašal 103 milijone evrov, bo za obdobje 2026/27 kar 157 milijonov evrov.

Predvsem za pravočasno končanje obnove palače Buckingham in za primernejše vzdrževanje kraljeve družine, je povedal tiskovni predstavnik palače.