Danska kraljica še vedno brez prstana

Minilo je leto dni od izbruha škandala na danskem dvoru, ko so zakrožile govorice, da naj bi kralj Friderik, takrat še princ, skakal čez plot z Genovevo Casanova. Z mehiško igralko naj bi preživel divjo noč v Madridu in lepotico menda celo obiskal v njenem stanovanju, njegova žena, zdaj kraljica Marija, pa se je takrat mudila na protokolarnem obisku čez lužo v New Yorku.

S prijateljico in hčerko

Leto dni pozneje še vedno ni znano, kakšno vlogo je imela zvezdnica resničnostnega šova v kraljevem življenju, saj je danski dvor afero obravnaval kot povsem zasebno zadevo, jasno pa je, da v Friderikovem in Marijinem zakonu še zdaleč ne vlada sreča. Govorice, da sta skupaj le še zavoljo javne podobe in obveznosti do krone, je podkrepilo še kraljičino nedavno potovanje tja dol: v domovino Avstralijo se je namreč odpravila le v družbi mlajše hčerke Josephine, s katero se je udeležila nečakinjine poroke, z njene roke pa je znova izginil poročni prstan.

Z mehiško igralko naj bi preživel divjo noč v Madridu.

V Sydneyju se je družila s prijateljico Amber Petty, spremljala jo je tudi kopica varnostnikov, 56-letnica, ena najbolj znanih Avstralk in seveda tudi Dank, pa se je po zaslugi povsem športnih in nevpadljivih oblačil po znameniti plaži Bondi sprehajala nemoteno in sproščeno, poročajo tamkajšnji viri. Uradno ni razložila, zakaj se je vrnila v domovino, razvedelo pa se je, da naj bi bila poroka v družinskem krogu poglavitni razlog. Njen mož naj bi ostal doma zaradi preštevilnih obveznosti, a mnogi so prepričani, da ga kraljica, ki mu domnevnega skoka čez plot nikoli ni oprostila, preprosto ni hotela v svoji družbi.

V zakonu so se jima rodili štirje otroci. Foto: Instagram

Vzrok za odstop?

Nekoč nerazdružljiv par in nedvomno eden najbolj priljubljenih v kraljevih krogih tako po mnenju strokovnjakov nikakor ne more splezati na zeleno vejo, vse bolj pa je jasno, da je bil ravno pretres v sinovem zakonu poglavitni razlog za odstop kraljice Margarete II. Ta je namreč lani nepričakovano v svoji novoletni poslanici naznanila, da bo krono predala prvorojencu, in navdušila javnost. V ozadju naj bi bili sicer zdravstveni razlogi, a vse kaže, da je takratna kraljica z odstopom reševala ugled dvora in zakon Friderika in Marije, ki je med Danci izjemno priljubljena. Podpira jo namreč več kot 80 odstotkov državljanov; vzljubili so jo že leta 2000, ko sta se s princem spoznala med poletnimi olimpijskimi igrami v Sydneyju, zveza na daljavo pa je hitro napredovala do zaroke in odmevne poroke.

Danci so si oddahnili, saj je Friderik veljal za nekoliko razuzdanega princa, Marija pa ga je prizemljila in spodbudila k doslednemu opravljanju kraljevih obveznosti. Tudi sama je zavihala rokave in se v neverjetno kratkem času naučila danščine, ki jo govori tekoče, in velja za eno najbolj delavnih pripadnic danskega dvora, poleg tega pa za vdano mater štirih otrok, 19-letnega Christiana, 17-letne Isabelle ter 13-letnih dvojčkov Vincenta in Josephine.