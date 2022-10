Danska kraljica kadila pred astmatiki

Zadnji teden mediji na veliko poročajo o danski kraljici Margareti in njeni odločitvi, da otrokom mlajšega sina z novim letom odvzame plemiške nazive, o kateri smo tudi mi že pisali. Čeprav se je kraljica, ki je prav letos zaznamovala pet desetletij vladanja domovini, vnukom in njihovim staršem že javno opravičila, pa je obenem dejala, da odločitve ne namerava spremeniti, s čimer je spet dokazala, da trmasto stoji za svojimi odločitvami in stališči.

Tokrat se je zamerila mlajšemu sinu in njegovi družini, ko je njegovim otrokom odvzela plemiške nazive.

Mediji so jo raztrgali

Princ Joachim in njegova družina kraljičine zadnje odločitve niso dobro sprejeli. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Mlajši sin Joachim (desno) ji je že večkrat očital, da ima raje njegovega brata in prestolonaslednika Frederika (levo). FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Tako denimo 82-letna monarhinja kljub nenehnim kritikam in pritiskom še vedno ni opustila kajenja, edino, kar je glede tega ukrenila, je, da se razvadi ne predaja več vsem na očeh. V mlajših letih pa so jo s prižgano cigareto opazili ne le na ulici, ampak tudi na uradnih dogodkih in banketih, celo med obiskom doma starostnikov je kadila kar pred astmatičnimi varovanci, zaradi česar so jo danski mediji povsem raztrgali. Leta 2001 jo je v študiji glede škodljivega vpliva kajenja na zdravje žensk profesorposredno obtožil, da je prav njena priljubljenost kriva za vedno več smrti Dank zaradi kajenja. Margarete pa niti to ni premaknilo in za njo je stala vsa družina. Njen mož princ, ki je bil nekoč tudi sam strasten kadilec, a je navado opustil, je novinarjem takrat zabrusil: »Ne smemo dovoliti, da bi na naša življenja vplivala politična korektnost. Naj ljudje umrejo zaradi kajenja, če želijo. To je njihova stvar.«

Margareta je prva danska kraljica. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Kljub temu da je Henrik ženo pogosto javno podprl, pa je bil njun zakon vse prej kot zgleden in miren. Zdaj že pokojni princ Margareti namreč nikoli ni odpustil, da mu, ko je prevzela vladanje, ni podarila naziva kralj spremljevalec, ampak se je moral sprijazniti s princem spremljevalcem, nazivom, ki ga je dobil šele leta 2005. Enako je sicer storila ena njenih najboljših prijateljic, pokojna kraljica, a princji tega ni zameril. Henrik je medtem leta 2017, eno leto pred svojo smrtjo, šokiral Dance, ko se je odločil prekiniti 459 let staro tradicijo, po kateri so vladarji in njihovi zakonski partnerji pokopani v skupni grobnici. Odločitev je danskim medijem pojasnil: »Če me hoče pokopati ob sebi, me bo najprej morala povišati v kralja spremljevalca. Konec. Me ne zanima.« Zakonske težave pa so bile očitno precej hujše od zamere zaradi plemiškega naziva, četudi je slednja trajala desetletja. »Moja žena mi ni pokazala spoštovanja, ki naj bi ga svojemu možu pokazala običajna žena. Za norca me ima,« je istega leta medijem povedal Henrik, nedolgo za tem pa so iz palače sporočili, da naj bi trpel za demenco.

Ali je bilo to res ali so le želeli ubraniti kraljičin ugled, ni znano. Nekaj mesecev pozneje so mu zdravniki na levem pljučnem krilu odkrili benigni tumor, njegovo zdravje pa se je začelo hitro slabšati. Kljub temu je vztrajal, da ga iz bolnišnice premestijo v palačo Fredensborg, kjer je še istega večera, 13. februarja 2018, umrl v spanju. Margareta je spoštovala njegovo željo, da ne želi večnosti preživeti ob njej, prinčeve posmrtne ostanke so kremirali, del pepela stresli v dansko morje, del pa zakopali na vrt omenjene palače.