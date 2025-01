Danes bi bil star 90 let! Tragična smrt Elvisa Presleyja in podrobnosti obdukcije, ki so pretresle svet

Elvis Presley, kralj rock'n'rolla, je umrl 16. avgusta 1977 pri 42 letih. Njegovo negibno telo je v kopalnici vile Graceland odkrila njegova zaročenka Ginger Alden.

Čeprav so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico Baptist Memorial v Memphisu, so zdravniki ob prihodu ugotovili, da je že mrtev.

FOTO: Elvis Presley Enterprises Llc Via Reuters

Uradni vzrok smrti in šokantna odkritja

Obdukcija je pokazala, da je Elvis umrl zaradi hipertenzivne kardiovaskularne bolezni in ateroskleroze. Njegova smrt je razkrila pretresljive podrobnosti: njegovo telo so našli na tleh kopalnice, s pižamo okoli gležnjev in obrazom navzdol. Zaradi večurne neodzivnosti je njegovo telo postalo modro in hladno.

Razlog za njegovo smrt naj bi bila srčna aritmija, posledica medsebojnega delovanja antihistamina, kodeina in petidina (zdravila proti bolečinam) ter diazepama in več drugih pomirjeval.

Elvisova kronična zaprtost, posledica nezdrave prehrane in zlorabe zdravil na recept, je igrala pomembno vlogo pri njegovi smrti.

Dan Warlick, glavni preiskovalec v pisarni glavnega državnega zdravnika v Tennesseeju, je pojasnil: »Dolgoletna zaprtost je bila usodna - pritisk med odvajanjem je stisnil njegovo trebušno aorto in ustavil srce.« V črevesju so našli štiri mesece staro, stisnjeno blato.

Omotica, bolečine v hrbtu in težave z očmi

Presley je trpel za številnimi zdravstvenimi težavami, vključno z omotico, bolečinami v hrbtu, nespečnostjo in okužbami oči. Leta 1973 so ga zaradi hudih težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico v stanju pol-kome.

FOTO: Elvis Presley Enterprises Llc Via Reuters

Proti koncu življenja je tehtal več kot 160 kilogramov in potreboval stalno zdravstveno oskrbo. Po poročilih se celo leto 1975 ni umival, zaradi česar so se mu po telesu pojavile razjede.

Zdravila, teorije zarote in skrivnostna poškodba

Toksikološko poročilo je razkrilo prisotnost 14 različnih zdravil v njegovem telesu, vključno z morfijem, diazepamom in barbiturati. Odmerki nekaterih zdravil, kot je kodein, so bili desetkrat večji od predpisanih. Njegov zdravnik, dr. Nick, mu je v treh letih predpisal več kot 19.000 zdravil, a je bil kasneje oproščen krivde za njegovo smrt.

FOTO: Elvis Presley Enterprises Llc Via Reuters

Leta 2013 je zdravnik Forest Tennant izpostavil, da je Elvisova vedno slabša zdravstvena slika morda povezana s hudo poškodbo glave iz leta 1967, ko je padel čez televizijski kabel in z glavo udaril ob rob kadi. Poškodba naj bi sprožila avtoimunsko motnjo, ki je dodatno obremenila njegovo zdravje.

Družinska tragedija: Lisa Marie Presley

Elvisova hčerka Lisa Marie Presley je prav tako umrla zaradi zdravstvenih zapletov. Januarja 2023 so jo našli nezavestno v njenem domu v Kalabasasu. Kot njen oče je tudi ona trpela za težavami s prebavili. Umrla je zaradi posledic obstrukcije črevesja, ki je bila povezana s prejšnjim posegom za zmanjšanje telesne teže.

Smrt Elvisa Presleyja ostaja ena najbolj tragičnih zgodb v svetu glasbe, ki razkriva temno plat slave ...