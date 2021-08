Christina Ricci bo spet zibala

Sprememba čez noč

Neuradno ji je ukradel srce frizer Mark. FOTO: Osebni Arhiv

Zaradi sina sem povsem druga ženska

Pred dobrim letom, bilo je na začetku lanskega julija, jezaradi nepremostljivih razlik vložila ločitveni zahtevek. Njenega zakona z, s katerim sta si sedem let prej obljubila večnost, je bilo konec, a njune poti se niso razšle prijateljsko. Še civilno ne. Precej hitro je namreč začelo curljati na dan, da se je za uradnim razlogom »nepremostljivih razlik« v resnici skrivalo družinsko nasilje, ki se je odvijalo za zaprtimi vrati zvezdničinega doma menda skoraj že od začetka njune zveze. Zamrlo pa ni niti, ko se je že zagnalo ločitveno kolesje, saj se je zvezdnica pol leta pozneje obrnila na sodišče še s prošnjo po odloku prepovedi približevanja, s katerim naj udarijo njenega bivšega. Več kot jasen znak, da za njuno ljubezen ni več vrnitve. Zato je zdaj še toliko bolj presenetilo, ko je drobna lepotička filmskih platen objavila sličico sonograma, z radostnim podpisom, da postaja življenje le boljše in boljše.Hollywoodska zvezdnica uradno še ni pokazala, da je v njeno življenje po ločitvi spet vstopila ljubezen. A očitno se je v preteklih mesecih zbližala z vrhunskim modnim frizerjem, ki sodeluje le z največjimi veljaki modne industrije, med temi za prestižne znamke, kot so Miu Miu, Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton in Calvin Klein, za modna fotografiranja pa ureja tudi pričeske hollywoodskih veljakov.In prav po tem ključu sta se spoznala tudi z Riccijevo, ki jo je urejal za nekatera modna fotkanja v minulem letu, Christina pa je prenekatero fotografijo, ki jo je objavil, komentirala z emotikonom srčka. V sodobnih časih znak, da se morda kaj plete. In očitno se je pletlo in napletlo, saj je skoraj sočasno, kot je igralka zdaj razkrila, da bo že kmalu še v drugo postala mamica, iste fotke ultrazvoka objavil tudi Hampton. S podobnim podpisom, v eni naslednjih objav pa je samega sebe označil tudi za očka. Toda na uradno potrditev, da si Mark in Christina ustvarjata družinico, bomo morali očitno še nekoliko počakati.Za prikupno igralko, ki je letos dopolnila 41 let, bo to drugi otrok. Čare materinstva je namreč v prvo spoznavala že pred šestimi leti, ko se ji je iz zdaj že mrtve ljubezni z bivšim možem rodil sinko, ki ji ni pokazal le, kako vseobsegajoča ljubezen lahko je, pač pa jo je malček tudi prisilil, da je praktično čez noč postala odrasla in odgovorna ženska. »Zaradi sina sem povsem druga ženska, kot sem bila pred njim.«Že čez nekaj mesecev se bosta Christini pod nogami motala dva otroka, šestletnik in novorojenček. Letošnjo pomlad, ko se je okoli skrbništva nad prvorojencem z Jamesom prerekala na sodišču, je sodnik namreč stopil na njeno stran. Sin bo večinoma pri njej, z njo lahko tudi potuje, kadar jo snemanja odpeljejo od doma, oče je dobil zgolj pravice do obiskov. Mora pa Riccijeva bivšemu možu plačevati stroške letalske vozovnice in hotela, kadar bo sina želel obiskati tudi na drugem koncu ZDA ali celo v drugi državi, kamor bo Freddieja popeljalo materino delo.