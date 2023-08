Charlize Theron naredila konec govoricam: Ne, nisem šla na plastično operacijo, samo staram se

Charlize Theron (48) je bila pred kratkim deležna kritik, ker so se pojavile govorice, da si je privoščila lifting. Njen videz je pogosto tema razprav med oboževalci, hollywoodska igralka pa se je temu odločila narediti konec.

»Moj obraz se spreminja in všeč mi je, da se spreminja in stara,« je nedavno povedala za revijo Allure.

Razkrila je tudi, da vsi mislijo, da je šla na plastično operacijo, a da to ni res.

Na svetovni premieri filma FAST X 12. maja 2023 v Rimu, Italija. FOTO: Remo Casilli, Reuters

»Ljudje mislijo, da sem imela lifting. Sprašujejo: 'Kaj si je naredila z obrazom?' Povem jim: 'Samo staram se. To ne pomeni, da sem imela slabo plastično operacijo,« je dodala igralka, ki je pojasnila, kaj jo ob tovrstnih govoricah najbolj jezi.

»Vedno sem imela težave s tem, da se moški starajo kot dobro vino, ženske pa kot rezano cvetje. Ta koncept preziram in se želim boriti proti njemu. Tudi ženske se želimo starati na način, ki se nam zdi sprejemljiv in pravi. Mislim, da moramo biti malo bolj sočutni do staranja žensk,« je rekla Charlize.

Tako je bila videti leta 2007. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Skrivnost njene lepote

Kar zadeva skrivnost njenega dobrega videza, je nekoč razkrila, da nikoli ne zapusti hiše brez kreme za sončenje. Verjame tudi, da ricinusovo olje neguje njene lase in ji pomaga, da je videti bolje, poroča 24sata.hr.

