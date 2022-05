Charlize se je ogrela za Gabriela Aubryja

Zadovoljna je s svojim življenjem. Ima kariero, v kateri uživa, prijatelje in otroka, ki sta ji tako obogatila življenje, da na koncu vsakega dne, četudi utrujena, reče, da si ničesar ne bi želela spremeniti.

Vse je popolno natanko tako, kot je. »O svojem življenju lahko iskreno rečem, da se ne počutim osamljene. Ko dobiš otroka, to sicer ne pomeni, da izgubiš zanimanje za romantiko. Biti starš pomeni veliko dela, a ob koncu dne, ko grem v posteljo, si mislim, da ne bi želela spremeniti prav ničesar,« pravi, ki je zato prav nič ne teži, da že pet let ni imela moške družbe. No, vsaj še nedavno ne. Dolgonoga krasotica naj bi se namreč ogrela za, s katerim naj bi na tihem uživala, čeprav se zveza, o kateri se je začelo šepetati po hollywoodskih kuloarjih, še ni prevesila v nič resnega. »Videvata se. Uživata drug z drugim, a je vse še zelo sproščeno in neobvezujoče.«

Sedem let. Toliko časa je minilo, odkar je hollywoodska zvezdnica nazadnje naletela na moškega, ki jo je dovolj navdušil in se ji je zdel vreden, da se z njim spusti v ljubezensko razmerje. A čeprav je bila tedaj leto in pol v zvezi s stanovskim kolegom, njuna ljubezen menda še zdaleč ni bila tako resna, kot se je govorilo. Šepetalo se je celo o zaroki. »Videvala sva se. A to je tudi bilo vse. Vsekakor sva bila v ekskluzivnem razmerju, a nikoli se nisva skupaj vselila niti se nisva zaročila ali skoraj že poročila.« Ne, ljubimkanje ju nikoli ni pripeljalo tako daleč, a po Pennu v njenem življenju ni bilo več nobenega moškega, čeprav to ne pomeni, da je čeznje naredila križ. »Pripravljena sem za zmenke. Pripravljena, da spoznam nekoga, za katerega moji prijatelji menijo, da bi ga morala spoznati in iti z njim na zmenek. A hkrati sem na točki, ko bi mi moški, ki bi ga bila pripravljena spustiti v svoje življenje, moral ponuditi veliko. Moje življenje je namreč resnično dobro, zato bi mi moral ponuditi vse to in še več. Česa manj ne sprejmem.«

Charlize priznava, da že pet let ni bila v razmerju, je pa v tem obdobju šla na nekaj zmenkov. Priložnosti namreč ne zapira vrat, to pa je zdaj dala postavnemu Gabrielu, ki ga je morda spoznala prek otrok. Njeni posvojeni hčerkiinter Gabrielova hči, ki se mu je rodila v razmerju s, namreč obiskujejo isto šolo. Tam so se jima poti križale že leta 2017, sicer zgolj za nekaj sekund, kar pa je bilo dovolj, da so začeli mleti mlini govoric. Paparaci so ju zgolj ujeli v objektiv in že se je govoričilo, da sta par. »Nikakor, še poznava se ne. Sicer sva se srečala, za vsega morda tri sekunde, saj hodijo najini otroci na isto šolo. Pozdravila sva se, ko sva šla drug mimo drugega,« je takrat zavrnila govorice o porajajoči se romanci. A morda zgolj ni bil pravi čas. Kaj – če sploh kaj – se bo med njima razvilo zdaj, pa bomo videli.