Ceca na spektaklu v Dubaju zabavala najbogatejše občanke, šampanjec tekel v potokih (FOTO)

Ena največjih srbskih zvezd Svetlana Ražnatović Ceca je v Dubaju pred dnevi pripravila spektakularen koncert. In dan po nastopu se je pevka odločila preživeti v umirjenem ozračju, družbo pa so ji delali družinski člani in sodelavka Marina Visković.

Skupaj so se odpravili ven, kjer so se sprostili ob kozarcu belega vina in šampanjca, veselem vzdušju ni bilo konca ...

Žurka v Dubaju. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Žurka v Dubaju. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Ceca seveda ni zamudila priložnosti in je del dobrega razpoloženja delila s sledilci na Instagramu.

Srbski mediji ob tem navajajo, da je na Cecin koncert v Dubaju prišla tudi najbogatejša Srbkinja Sandra Meljničenko, ki je na koncertu uživala skrita pod kapo in kapuco. Bila je v družbi še ene bogate Srbkinje Jelene Bin Drai.