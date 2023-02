Bryantov dres za več kot 5 milijonov

Iztržil je sicer milijon manj, kot je bilo pričakovano, a kljub temu je dres pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta zaslužil enormno vsoto: 5,4 milijona evrov je na dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's za rumeno-vijolični dres s številko 24 ekipe Los Angeles Lakers odštel anonimni zbiratelj.

Pričakovali so sicer milijon več, a je znesek kljub temu osupljiv.

Pred desetletjem le 17 tisočakov

Na kraju tragedije stoji spomenik, posvečen Bryantu in njegovi hčerki Gianni, nadarjeni košarkarici.

Poznavalci vedo, da je to dres, ki ga je legendarni košarkar nosil na 25 tekmah in z njim dosegel 645 točk, in to v sezoni 2007/2008, ko se je okronal tudi z nazivom najkoristnejšega igralca rednega dela sezone severnoameriške košarkarske lige NBA. V dresu je Bryant proslavljal tudi znameniti met za tri točke proti klubu Denver Nuggets, njegovo podobo pa so pozneje poustvarjali številni poulični umetniki, predvsem v mestu angelov. Kot smo že pisali, je dres zdaj drugič zamenjal lastnika, leta 2013 so zanj iztržili veliko manj, 17.282 evrov, a vrednost košarkarjevih spominkov je od tragične helikopterske nesreče 2020. poskočila. Spomnimo, ob Bryantu je takrat umrla tudi zvezdnikova hči in prav tako nadarjena košarkarica, 13-letna Gianna, strmoglavljenje pa je bilo usodno še za preostalih šest potnikov in pilota.

Dres je tako najdražji Bryantov spominek doslej in drugi najdražji košarkarski dres, pred njim je le še številka 23 ekipe Chicago Bulls, seveda, nepozabni Michael Jordan. Njegov dres je septembra zaslužil dobrih devet milijonov, na prvem mestu pa je nogometna ikona Diego Maradona. Maja lani so dres argentinskega kapetana s svetovnega prvenstva v nogometu 1986 prodali za 8,6 milijona evrov.