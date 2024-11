Britney Spears po koncu glasbene kariere naznanila nov poslovni podvig

Pop ikona Britney Spears je sporočila, da po novem ustvarja svojo linijo nakita, s čimer je dokončno oznanila slovo od glasbene industrije.

Po letih ugibanj o njeni vrnitvi na glasbeno sceno je pevka, zdaj stara 42 let, ki je zaslovela s hiti, kot sta »Everytime« in »Oops... I Did It Again«, jasno povedala, da se v glasbeno industrijo ne bo nikoli vrnila. Namesto tega je začela novo kariero kot oblikovalka nakita.

Na družbenih omrežjih je objavila sliko zapestnice, ki je bila ovita okoli njenega sredinca, in sporočila: »Moja prva kolekcija nakita prihaja kmalu!« Dodala je, da so njeni kosi »unikatni, nežni in izjemno drugačni.« Njena nova znamka se imenuje B Tiny.

Glasbene kariere ne bo več nadaljevala

Podaja se v modne vode. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Ob navdušenju nad svojo novo kolekcijo je dodala: »Ugotovila sem, kako kul je biti umetnica, ki lahko izraža svojo strast na toliko različnih načinov! B Tiny kmalu prihaja! Punce, zaljubile se boste!«

Pred nekaj meseci je morala Britney zavrniti govorice o sodelovanju s pevko Charli XCX pri novem albumu. Takrat je jasno povedala, da se ne namerava več vrniti v glasbeno industrijo, in zapisala: »Da razčistimo, večina novic je nesmisel! Govorijo, da snemam nov album z naključnimi ljudmi … Nikoli se ne bom vrnila v glasbeno industrijo!«

Ustvarja pesmi za druge

Britney se je za slovo od glasbe odločila 25 let po izdaji svojega prvenca »Baby One More Time« in tri leta po tem, ko se je končala 13-letna skrbniška bitka z njenim očetom. V svojih nedavno izdanih spominih je zapisala, da ji je skrbništvo »ukradlo žensko moč« in uničilo njeno strast do nastopanja. Povedala je, da je bil prevzem »vsega« s strani njenega očeta »najhujša stvar« za njeno »glasbeno kariero in duševno zdravje«.

Dejala je, da se je počutila, kot da je njen oče gledal nanjo le kot na vir dohodka. »Rekel mi je celo: 'Zdaj sem jaz Britney Spears.'«

Britney je razkrila še: »Glede petja in plesa – to je postala skoraj šala. Vedno sem čutila, da imam glasbo v krvi; vzeli so mi to strast.« Pojasnila je, da v zadnjih dveh letih za zabavo piše pesmi ali jih ustvarja za druge izvajalce. »Za tiste, ki ste prebrali mojo knjigo – še vedno obstaja veliko stvari, ki jih o meni ne veste … napisala sem več kot 20 pesmi za druge v zadnjih dveh letih!!! Sem piska iz ozadja in v tem resnično uživam!«