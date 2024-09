Britanski zvezdnik razkril šokantno diagnozo! Ima redkega krvnega raka

Klaviaturist skupine The Cure, Roger O'Donnell, je razkril, da se že skoraj eno leto bori s krvnim rakom. 68-letni glasbenik je povedal, da so mu lani diagnosticirali »zelo redko in agresivno obliko« limfoma, zdravi se že vse od takrat.

Ustvarjalec uspešnice »Friday I'm In Love« je na X - prej znan kot Twitter - delil čustveno objavo ob mesecu ozaveščanja o krvnem raku. Oboževalce je spodbudil, naj redno preverjajo simptome, potem ko je priznal, da je »ignoriral svoje.« Glasbenik, sicer iz Londona, je zapisal: »Septembra lani so mi diagnosticirali zelo redko in agresivno obliko limfoma. Ignoriral sem simptome nekaj mesecev, ko sem končno šel na slikanje in po operaciji je bil rezultat biopsije strašen.«

»Zdaj sem zaključil 11-mesečno zdravljenje pri najboljših svetovnih strokovnjakih, pridobil druga mnenja in nasvete ekip, ki so razvile zdravila. Bil sem deležen najnovejše 'znanstvenofantastične' imunoterapije in nekaterih zdravil, ki so bila prvič uporabljena že pred 100 leti.«

Bodite pozorni na simptome

Roger je ob tem pozval druge, naj se testirajo. V nadaljevanju se je zahvalil medicinskim strokovnjakom za vso pomoč v preteklem letu in oboževalce pozval, naj stojijo ob strani prijateljem in družini, ki so bolni. Roger je zapisal: »Če poznate nekoga, ki je bolan ali trpi, se z njim pogovorite, tudi ena sama beseda pomaga, verjemite mi, da vem. Rad bi se zahvalil tudi svojim zdravnikom, vsem medicinskim sestram in tehnikom, mojim prijateljem in Mimi ...«

Nekateri simptomi, povezani s krvnim rakom, vključujejo nepojasnjeno izgubo teže, podplutbe in krvavitve, bule ali otekline, nočno potenje in ponavljajoče se okužbe.

V izjavi za družabna omrežja so The Cure zapisali: »Prepričani smo, da se nam boste pridružili in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje.« Skupina je bila ustanovljena v zahodnem Sussexu v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Roger se jim je pridružil leta 1987. Od leta 2011 se je skupini dokončno pridružil in od takrat nastopa z njimi.