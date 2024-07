Britanska pevka je na žgečkljivi platformi odprla svoj profil, služi s fotkami svojih stopal

Gola ali vsaj zelo razgaljena lepa dekleta, osvobojena predsodkov, ki za plačilo na fotografijah in tudi v kratkih posnetkih razkazujejo svoje čare. Na to pomislimo ob omembi platforme onlyfans, ki so se ji pridružile tudi že nekatere zvezdnice iz sveta zabavne industrije, najbolj prepoznavne so verjetno Carmen Electra, raperki Cardie B in Iggy Azalea, zvezdnica serije Sopranovi Drea de Matteo ter Denise Richards in Sami Sheen, ki se je Richardsovi rodila v zakonu s Charliejem Sheenom.

Temu zvezdniškemu naboru nesramežljivih zvezdnic se je zdaj pridružila še britanska pevka Lily Allen, katere profil pa bodo obiskovali predvsem tisti, ki jim kri v žilah razvname pogled na lepa stopala. Ja, glasbeničini čari od gležnjev navzgor bodo še naprej rezervirani le za njenega moža Davida Harbourja, medtem ko se bo ob pogledu na njena urejena stopala, bodisi gola in z lično nalakiranimi nohti, bodisi v čevljih, lahko naslajal vsak, ki bo plačal 10 ameriških dolarjev mesečne naročnine, ki odklenejo Lilyjin profil na žgečkljivi platformi.

Z igralcem Davidom Harbourjem se je poročila pred štirimi leti. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ni bila njena ideja

Ideja ni bila Lilyjina. Da bi lahko služila z razkazovanjem stopal, ji je namreč namignila njena pedikerka. Kot večina zvezdnic namreč tudi Lily svoje življenje in delo fotografsko dokumentira na instagramu, »v nekaj primerih so na fotkah vidna tudi moja stopala. Pod te objave sem že kar precejkrat dobila sporočila od ljudi, ki so mi v zameno za vsebino, osrediščeno okoli mojih stopal, ponujali denar.« Nato pa ji je pedikerka Harriet dejala, da bi lahko prav mastno služila, ko bi fotografije stopal tržila prek platforme onlyfans. »Ne, ne. Najlepša hvala, a nikakor še nisem tam,« ji je odvrnila pevka, čeprav je priznala, da te zamisli ni za vselej in kategorično zavrnila. Morda tudi, ker ji je precej laskalo, ko ji je Harriet izdala, da ima na spletni strani wikifeet, na kateri ljudje stopala drugih ocenjujejo na lestvici od lepih do grdih in vsega vmes, kar najvišjih pet zvezdic, kar je nadvse redko.

Zamisel o lastnem profilu na onlyfans je zavrnila pred približno dvema tednoma, kar pa je bilo očitno dovolj časa, da si je lepotička premislila. Na instagramu je s fotografijo svojih stopal, ki pa jih v večini prekriva srček v barvah italijanske zastave, kjer sta z možem trenutno na počitnicah, namreč delila povezavo do svojega novega profila na onlyfans. Na tem je že objavila (splošni javnosti) zaklenjenih sedem objav. »Te sem kupila na letališču, jih bom pozneje sezula,« je za ljubitelje stopal nekoliko izzivalno objavila fotko svojih obutih nožic.

Prikupno dekle bo zapeljevalo na prav poseben način. FOTO: Osebni arhiv