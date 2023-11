Boris Novković se je pojavil brez prstana, potrdil, da se je že četrtič ločil: A veste, koliko časa je minilo od takrat?

Glasbenik Boris Novković (55) je sinoči nastopil v zagrebškem Lisinskem, kjer je svoje uspešnice izvajal v unplugged različici. S srbsko pevko Ano Stanić je izvedel skupno pesem Od strane ljubavi.

Medtem ko je občinstvo uživalo v nastopu, med njimi sta bili tudi srbska igralka Katarina Radivojević ter Borisova prijateljica in sodelavka Alka Vuica, so mnogi opazili, da pevec ne nosi poročnega prstana, kar je še podžgalo govorice, da se ločuje od 25 let mlajše manekenke Iris Wolf.

V zvezi z omenjenimi medijskimi napisi smo se obrnili na glasbenika.

»Prosim, ne, me nimate kaj bolj pametnega vprašati? Od mojega razhoda so minila štiri leta,« je za Jutarnji povedal glasbenik.

Boris Novković, Iris Wolf in Miro Blazević leta 2018 FOTO: Jurica Galoić, Pixsell

Vsak na svojem

Po poročanju medijev sta se Novković in manekenka Wolfova leta 2020 preselila vsak na svoj naslov v Zagrebu. Nato se jima je leta 2021 rodil sin Neo, imata pa še punčko Si (3).

Hrvaški mediji so marca letos poročali o morebitni ločitvi, ker so sosedje na zagrebškem Maksimirju opazili, da ju že nekaj časa niso videli skupaj, pa tudi, da na njenih vratih ni napisan priimek Novković, ampak le Wolf.

Spomnimo, da je bil Boris doslej poročen štirikrat. Njegov prvi zakon je bil z igralko Bojano Gregorić Vejzović (51), ki je trajal pet let. Drugič je bil poročen z novinarko Lucijo Matić, s katero ima sinova Noa in Bona. Tretjič se je poročil z Ines Katić, s katero sta se ločila po osmih mesecih, poroča jutarnji.hr.

