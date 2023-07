V velikem slogu: znanemu modnemu oblikovalcu je zapel Novković (FOTO)

V Galiciji pri Celju je bilo pred dnevi zelo bučno. Pri eni od hiš z bazenom so namreč praznovali rojstni dan znanega celjskega modnega oblikovalca Petra Thalerja. Na zabavi so se zbrali številni znani obrazi, zapet in zabrenkat na svojo kitaro pa mu je prišel tudi znani hrvaški glasbenik Boris Novković. Tudi Thaler je namreč njegov veliki oboževalec, Novkoviću pa se je pridružil pri petju uspešnice Vukovi umiru sami, s katero je hrvaški glasbenik leta 2005 zastopal Hrvaško na Evroviziji. Tekst zanjo je Novković napisal sam, melodija pa je delo Franja Valentića. Praznovanje je bilo v stilu.

Med gosti je bila igralka Tina Gorenjak.

Slavljenec, ki je na trg lansiral svojo blagovno znamko Egoist in je kreiral oblačila tudi za številne znane Slovence in Slovenke, med njimi tudi Jana Plestenjaka, je z lepimi hostesami in kozarcem penine nazdravil gostom kar iz bazena. Na prizorišče praznovanja pa se je Thaler pripeljal v helikopterju. Med gosti je bila priljubljena igralka Tina Gorenjak, pa tudi znana medijska osebnost Katja Fašink, lastnica frizerskih salonov Cat, za organizacijo in številna presenečenja pa je poskrbela še ena znana modna oblikovalka in slavljenčeva dolgoletna prijateljica Milanka Močnik. »Stari volk«, kot so se nekateri pošalili tudi na račun Novkovićeve pesmi, na svoj rojstni dan torej nikakor ni ostal sam, temveč je praznoval v družbi najbližjih in številnih prijateljev.

Peter Thaler je nazdravil tudi v bazenu.