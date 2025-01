Bolezen bila močnejša: modna oblikovalka umrla pri 23 letih, s talentom osvojila vse

V srbskem mestu Novi Pazar žalujejo, potem ko je v 23. letu starosti umrla mlada in nadarjena oblikovalka Saliha Juković.

S talentom osvojila vse

Mlado dekle, ki je s svojim talentom, energijo in predanostjo osvajala vse okoli sebe, je nenadoma zapustila ta svet in med svojimi najdražjimi pustila globoko praznino. Saliha je kot modna oblikovalka s svojim delom in ustvarjalnostjo vnesla svežino in inovativnost. Njen talent je bil prepoznan in cenjen, vsak dan v njeni družbi pa poln nasmehov in pozitivne energije, navajajo srbski mediji.

Žal je bolezen nenadoma prekinila njeno mlado življenje. Za seboj je pustila starše in dve sestri.