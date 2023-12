Boj za pevkino premoženje dobil njen najmlajši sin

Več kot pet let po njeni smrti, ko je Aretho Franklin pri 76 letih pokopal rak slinavke, se je kraljica soula znova znašla na naslovnicah. Sodišče v Detroitu je namreč spisalo epilog večletne sodne bitke za pevkino premoženje, ki ga je zanetilo odkritje kar dveh njenih oporok.

Aretha Franklin je imela izjemen glas. FOTO: Pnp, wenn

Prva je nosila starejšo letnico 2010 in je bila skrbno spravljena v zaklenjenem predalu pisalne mize, ob njej pa tudi snemalne pogodbe in drugi dokumenti. Mlajša oporoka iz leta 2014 je bila skracana na roke na list papirja, ki ga je diva iztrgala iz blokca na spirale; podpisana je bila z začetnico svojega imena, ob katero je Aretha dodala emotikon smeška. To oporoko so našli skrito – zatlačeno za blazine zofe.

»Če bi bil ta papir res njena oporoka, bi z njim ravnala bolj skrbno. Oporoke pač ne bi le načečkala v zvezek in ga nemarno zataknila pod blazino,« je Arethin sin Ted zatrjeval, da je edina prava oporoka tista iz leta 2010, po kateri bi on prevzel vlogo upravitelja materine zapuščine. A se je zdaj za to pomembno nalogo obrisal pod nosom, saj je po presoji sodišča kot veljaven obveljal mlajši dokument, po katerem bo najbolje postlano pevkinemu najmlajšemu sinu, 53-letnemu Kecalfu.

Najprej nobene, nato kar dve Ob pevkini smrti avgusta 2018 so domnevali, da ni napisala oporoke. V tem primeru bi se njeno celotno večmilijonsko premoženje v enakih kosih razdelilo med vse njene otroke. Čez devet mesecev pa je njena nečakinja Sabrina Owens odkrila dve oporoki, kar je pošteno premešalo karte in pripeljalo do sodnega pričkanja med brati.

Zmagovalec sodnega boja je Arethin najmlajši sin Kecalf. FOTO: Promocijsko gradivo

Oporoka ni natančno določila

Po materini oporoki mu namreč pripada njena najvrednejša nepremičnina, ograjen dvorec pri Detroitu, ki mu je cena enega milijona izpred petih let pošteno narasla, zapuščinski odvetnik pa ga je opisal kot kronski dragulj Arethinega premoženja. Kecalf bo dobil tudi avtomobile in prevzel vlogo upravitelja materine izjemne zapuščine. »Zelo, zelo sem vesel. Vse, kar sem želel, je bilo, da bi bile materine želje uslišane. Zdaj si lahko končno oddahnemo, bilo je dolgih pet let,« je izjavil Kecalf.

Tretjerojeni Ted, ki bi mu bolj odgovarjal starejši dokument, bo dobil materino drugo hišo v Detroitu, ki pa so jo v času sodne bitke že prodali za dobrih 300 tisočakov. »Teddy bo zahteval izkupiček od prodaje,« je zato dejal njegov odvetnik.

76 let je dočakala Aretha Franklin.

Obe oporoki je napisala na roko. FOTO: Sodišče Okrožja Oakland

Še tretji dom gre pevkinemu sinu Edwardu, Arethino četrto domovanje, ocenjeno na več kot milijon, pa bodo prodali in izkupiček razdelili med pevkine štiri sinove, saj oporoka ni natančno določila, komu naj hiša pripade. Njen prvorojenec ​Clarence v bitki za premoženje ni aktivno sodeloval, saj ima duševne težave, zaradi katerih živi v posebnem domu in potrebuje stalno oskrbo. Zaradi tega že ves čas prejema finančno pomoč, in to se ne bo spremenilo.

Premoženje glasbenice, ki je bila kot prva ženska sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla, je tako razdeljeno, a vprašanje delitve tantiem od njene glasbe še vedno visi v zraku. To bo sodnik razrešil na posebnem zasedanju v januarju prihodnje leto.