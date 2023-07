Boj za zapuščino Arethe Franklin

Leta 2018 je za rakom trebušne slinavke umrla kraljica soula Aretha Franklin in za sabo pustila ne le izjemne glasbene dediščine, pač pa tudi večmilijonsko premoženje. To naj bi se enakovredno razdelilo med njene sinove, saj legendarna glasbena diva ni napisala oporoke. Vsaj tako se je zdelo v prvih mesecih po njeni smrti, dokler ni odkritje kar dveh različnih oporok v naslednjem letu povsem premešalo kart. Kajti čeprav bi tantieme od njene glasbe po obeh oporokah dobili njeni otroci, so med dokumentoma precejšnje razlike, zaradi katerih so se (pol)bratje Edward, Ted in Kecalf zdaj znašli na nasprotnih straneh sodne dvorane.

Umrla je leta 2018, leta 2019 pa so našli dve njeni oporoki. FOTO: Wenn.com

Spisala je kar dve oporoki. A nobena ni natipkana, razlikujeta se po vsebini, zaradi česar bo zdaj sodišče presodilo, kateri izmed dveh na roko napisanih dokumentov ima večji pomen in ga bodo upoštevali pri delitvi premoženja. Prva oporoka nosi letnico 2010 in so jo našli zaklenjeno v predal mize. Drugo je spisala kasneje, leta 2014, a jo je le nakracala v zvežčič s spiralo, ki so ga našli zataknjenega v razpoko kavča in skritega pod blazino. Po prvi, starejši oporoki, bi bile pravice do njene glasbe razdeljene na štiri enake dele med vse štiri sinove, toda nad njeno zapuščino bi bdela njen tretjerojenec Ted in nečakinja Sabrina Owens, medtem ko bi Kecalf in Edward žela sadove le pod pogojem, da »opravita tečaje iz poslovnih ved in dobita certifikat ali diplomo«. Po oporoki mlajšega datuma bi materino zapuščino upravljal Kecalf, ki bi skupaj z vnuki podedoval tudi mamin milijonski dvorec, njene obleke – kakor se bere v dokumentu – pa bi morali prodati na dražbi ali jih predati washingtonskemu inštitutu Smithsonian.

Več oporok

Ni prvič, da je denar posegel med družino. To se zdaj dogaja tudi v primeru Arethinih sinov. Na eni strani je Ted prepričan, da je edina prava materina oporoka tista iz leta 2010, saj jo je dala overiti. Na drugi strani sta Kecalf in Edward, ki menita, da je materina poslednja volja zapisana na papirju iz leta 2014, ne nazadnje jo je spisala kasneje. »Če bi bil ta papir res njena oporoka, bi z njim ravnala bolj skrbno. Oporoke pač ne bi le načečkala v zvezek in ga nemarno zataknila pod blazino,« je sodišču ob začetku presojanja dejal Tedov odvetnik.

Po oporoki novejšega datuma bi Arethino zapuščino upravljal njen sin Kecalf. FOTO: Osebni arhiv

Na oporoki mlajšega datuma je pevka ob svoj podpis narisala še emotikon smeška. Na drugi strani je odvetnik Edwarda in Kecalfa sodnici dejal, da ni nikakršnega dvoma, da je dokument izpred devetih let pravi. »Že v prvem stavku je zapisala, da razsodne glave in bistrega duha piše svojo oporoko in poslednjo voljo.« Toda pravna zagata se ne konča le pri dveh različnih oporokah. Obstaja namreč še nekaj glasovnih sporočil, na katerih zvezdnica s svojim odvetnikom razglablja o tretji oporoki, torej najnovejši. Ob tem je njen odvetnik dejal, da je imel zaradi tega občutek, da se kraljica soula še ni dokončno odločila, kaj si v resnici želi storiti s svojim premoženjem.

V sodni spor okoli Arethinih oporok ni vključen pevkin najstarejši sin Clarence; rodil se je s težavami, zaradi katerih potrebuje nenehno oskrbo, ima uradnega skrbnika in živi v posebnem domu.

Presojanje o veljavnosti oporok se je pred šestčlansko poroto začelo ta teden in naj bi ga sklenili v nekaj dneh. A če sodimo po podobnih primerih, ko je bilo v igri veliko denarja, zadeva ne bo tako hitro in gladko zaključena. Ko je leta 2016 umrl Prince, ta namreč ni spisal oporoke, njegovi svojci pa so se za razdelitev premoženja borili dolgih šest let. In to je še precej kratko v primerjavi s skoraj dvema desetletjema dolgim sodnim pričkanjem, ki se je po smrti Jamesa Browna vnelo za njegovo zapuščino.