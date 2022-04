Blizu smrti: med vrtnarjenjem zvezdnika ugriznila klopotača (FOTO)

Vse bolj stremimo k samooskrbi, zato si vse več posameznikov s to možnostjo omisli vrtiček, povrhu pa kopanje po zemlji marsikoga pomirja in odganja stres. Toda četudi se je igralec Cary Elwes, ki se ga morda najbolj spomnimo iz komedije Robin Hood, možje v pajkicah ter že ikonske Princese neveste, vrtičkanja morda lotil zaradi katerega izmed teh razlogov, bi lahko prav med okopavanjem svojih gredic okoli hiše v Malibuju skoraj dočakal prezgodnji in nadvse boleč konec.

Še nekaj dni ga bo spremljal grd opomin na klopotačo. FOTO: Osebni Arhiv

V travi in grmovju se je namreč skrivala klopotača in v zvezdnika, ki jo je nespametno spregledal, zasadila strupnike. »Ljudi, ki so bili okoli njega, je močno zaskrbelo, da je njegovo življenje resno ogroženo,« je dejal vir. In verjetno bi imeli prav, če ne bi Elwesa urgentno s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico in mu vbrizgali protistrupa.

Črn prst

Potenje, slabost, omotičnost, otopelost udov, bolečina, lahko mravljinčenje ali občutek, da ti del telesa okoli kačjega ugriza skoraj gori. Vse to lahko občuti nesrečnež, ki prekriža pot klopotači, pri čemer mu na kraju dogodka nihče ne more pomagati. Kakršno koli podvezovanje, izsesavanje strupa ali puščanje krvi okoli vboda, kot lahko vidimo v filmih, je nesmiselno, bistvena je čim hitrejša zdravniška oskrba s protistrupom.

Strup namreč potrebuje štiri, morda šest ur, da resno ogrozi življenje, to dokaj kratko časovno okno pa je Caryju uspelo ujeti. »Vsemu zdravniškemu osebju sem strahotno hvaležen za odlično oskrbo. Zaradi njih že lepo okrevam,« je v bolnišnični postelji zapisal igralec in pokazal svojo bojno rano. Grdo zatečen prst, do srednjega členka tudi črnkast. Nič kaj privlačen opomin na bližnje srečanje z nevarno strupenjačo.

Komičnemu filmskemu Robinu Hoodu se ob nevarnem ugrizu verjetno ni smejalo.

Nekaj dni bo verjetno še na protibolečinskih tabletah, a pretirano dolgega okrevanja si zvezdnik ne bo mogel privoščiti. Že v nekaj dneh ga namreč čaka začetek snemanja znanstvenofantastičnega filma Rebel Moon, v katerem bo režijsko taktirko vihtel znanec stripovskih uspešnic Zack Snyder. Elwes naj bi igral enega osrednjih likov v zgodbi o miroljubni koloniji na robu galaksije, katere spokoj ogrozi tiranski vladar.

Obupani galaktični kolonisti se obrnejo na mlado žensko s skrivnostno preteklostjo, da na sosednjih planetih poišče vojščake, ki bi se bili pripravljeni z njimi upreti nasilnemu tiranu. Koga bo Elwes zaigral, je še skrivnost, upajmo le, da bo imel tokrat manj smole kot pri snemanju Princese neveste, ko je kar dvakrat pristal v bolnišnici. Prvič, ko ga je soigralec Christopher Guest med mečevalsko sceno nekoliko močneje zadel, kot je Cary to pričakoval, da ga je spodneslo in je grdo pristal na tleh. »Zbudil sem se šele v bolnišnici, še vedno v svojem filmskem kostumu, slišal sem le zvok šivanja rane na glavi. Groza!«

1987. je v kina prišla Princesa nevesta.

Toda komaj se je tedaj spet dobro postavil na noge, že je znova pristal v bolnišnici, tedaj z zlomljenim prstom na nogi.