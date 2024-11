Bivši mož Khloe Kardashian naročil seks lutko po podobi bivše žene (FOTO)

Si predstavljate, da se razidete s partnerjem, ta pa naroči seks lutko, narejeno po vaši podobi? Večini bi samo ob misli na kaj takšnega zaledenela kri, je pa točno to storil bivši mož Khloe Kardashian.

V Las Vegasu je Lamar Odom obiskal eno od prodajaln s spolnimi pripomočki, ki je med drugim znana po izredno kakovostnih lutkah, ki jih je mogoče tudi personalizirati, in Lamar si je omislil takšno z »bujnimi oblinami« ter obrazom, ki »naj bo čim bolj podoben Khloejinemu«.

V prodajalni so mu menda z veseljem ugodili, za svoje želje bo namreč tudi primerno plačal. Cene lutk se gibljejo od 4000 pa vse do 20.000 dolarjev, Lamar pa bo za svojo menda odštel »le« osem tisočakov, navdušeni lastniki trgovine so mu namreč ponudili visok popust.

Nekdanjemu košarkarju so ponudili visok popust. FOTO: Aly Song/Reuters

Kaj si o vsem skupaj misli mlajša sestra Kim Kardashian, ni znano, so ga pa mnogi spletni uporabniki na družabnih omrežjih že označili za »strašljivega čudaka« in »perverznega zalezovalca«. V javnost je namreč pricurljala njegova izjava, da se je za lutko odločil zato, ker bo tako lahko s Khloe počel, »kar se mu zahotelo«.

Khloe in Lamar sta se sicer razšla že pred dobrim desetletjem, kljub temu pa njen bivši očitno ne more pozabiti svoje velike ljubezni, ki jo je za roko zaprosil manj kot en mesec po tem, ko sta se leta 2009 spoznala. Zakon je bil sprva kot iz pravljice, a je imel Lamar preveč težav sam s sabo. Čeprav mu je Khloe na začetku stala ob strani in mu poskušala pomagati, ji je po nekaj letih njegove nezvestobe ter uživanja drog prekipelo in 2013. je vložila zahtevo za ločitev.