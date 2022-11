Bivša spajsica zaročena, dobila prstan za vrtoglavih 100.000 evrov

Po treh letih zveze se je Mel B na prstancu leve roke zasvetil diamantni prstan in 47-letna zvezdnica menda ne bi mogla biti srečnejša. Za njo je sicer deset let pekla, ki ga je preživela z bivšim možem Stephenom Belafontejem, ki je bil do nje ne le pretirano zaščitniški, ampak tudi nasilen, ko se ji je uspelo iztrgati iz nevarne in toksične zveze, pa menda dolgo ni verjela, da bo lahko še kdaj zaupala kakšnemu moškemu. To se je spremenilo, ko se je zaljubila v frizerja iz mesta, v katerem je odraščala, in ki je menda Belafontejevo popolno nasprotje.

Čeprav je od Melanie Brown, kot je njeno pravo ime, mlajši kar 11 let, je do nje izjemno pozoren, »nekaj, kar bi pričakovali od veliko starejše generacije, ki še ve, kaj je to uglajenost«, je denimo o Roryju McPheeju dejal eden Melaniejinih prijateljev.

Da je tudi izjemno romantičen, je Rory dokazal z zaroko, ki jo je menda načrtoval več mesecev. Za prstan, ki ga krasi ogromen diamant v obliki solze, je odštel vrtoglavih 100.000 evrov, nato pa svojo drago odpeljal na oddih v luksuzni resort v Berkshire, pokleknil na eno koleno in Melanie prosil, naj postane njegova žena.

»Oblile so jo solze in takoj je rekla 'da'. Vse skupaj je bilo zanjo zelo čustveno zaradi vsega, kar je prestala. Zanjo je bil to res velik trenutek in Roryja ljubi z vsem srcem. Razume, da ji je neizmerno pomagal, da si je opomogla po zlorabah, in za to mu bo večno hvaležna,« je britanskim medijem pozneje povedala prijateljica bodoče neveste.