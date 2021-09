Biseksualka odkrila čare materinstva

Še sebe je presenetila s poroko in nosečnostjo. FOTO: Osebni Arhiv

Hiška z belo ograjo in vrtom, na katerem se igrajo otroci in z repom divje maha pasji ljubljenček, doma pa jo, seveda, čaka mož. To je slika družinske idile, o kateri naj bi sanjalo skoraj vsako dekle, a hkrati slika, v kateri seni videla.Ne, igralka argentinskih korenin, ki smo si jo verjetno najbolj zapomnili kot odrezavo, ne pretirano ženstveno detektivko Roso iz humoristične nanizanke Brooklyn 99, tega v svoji prihodnosti ni videla, predvsem ker je samo sebe videla kot žensko preveč svobodnega duha, da bi si želela teh družinskih obvez.»Nisem si mislila, da bi mi bilo dolgoročno, predano razmerje lahko pisano na kožo. V svoji prihodnosti nisem videla otrok. Ne toliko, ker bi morda bila proti otrokom ali si jih ne bi želela, temveč predvsem ker si nisem mislila, da je za otroke sploh prostor v življenju, kot sem si ga zgradila.« Tako je razmišljala igralka, ki pa se ji je pred štirimi leti nato pošteno zaletelo. Nenadoma se je znašla v resnem razmerju zin se z njim že leto kasneje, pisalo se je leto 2018, tudi poročila, zdaj pa sta pozdravila še svojo prvorojenko.Že od zgodnjega najstništva je vedela, da je malce drugačna od večine vrstnic, zatorej jo, logično, čaka tudi drugačno življenje. Stara je bila namreč komaj 12 let, ko je že vedela, da jo z enako močjo vleče tako k fantom kot dekletom. A čeprav ne pri družini ne prijateljih ni našla podpore in razumevanja, je v študentskih letih vseeno glasno priznala svojo biseksualno usmerjenost. Te ni skrivala niti pred Bradom, ko sta se zapletla v romanco, in verjetno je bilo tisto, kar je tehtnico prevesilo Bradu v prid, da se mu je tudi dokončno zavezala, dejstvo, da jo je ljubil takšno, kot je, in ji dopuščal, da svoj resnični jaz tudi izraža. »Zaradi njega ali ker sva se poročila nisem nič manj queer, nič manj biseksualna kot prej. Z Bradom sem preprosto lahko natanko takšna, kot sem. Z njim sem lahko najboljša in najbolj iskrena verzija sebe,« je dejala in dodala, da je prav to tudi eden od razlogov, da ga tako ljubi. Zdaj pa sta to svojo ljubezen potrdila še s prihodom otroka.Morda se ni videla kot mama, a je junija vseeno radostno vzkliknila, da je noseča. Zdaj, ko je malčica naposled pokukala na svet, pa črnolaska skoraj ne more verjeti, kako neverjetna, čudovito lepa, čeprav tudi težka in nadvse čustvena je ta nova pot, na katero sta zakorakala z ljubljenim. Zdaj kot čudovita trojka. Dojenčici je nadela ime, a ima zanjo že zdaj vzdevek. Novopečeni starši to najlepšo deklico na svetu kličejo