Jennifer Lopez in Ben Affleck na lovu za novim

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se pred kratkim mudila v New Yorku, kjer sta očitno iskala novo bivališče.

Slavno pevko in igralca so namreč opazili med odhajanjem iz nepremičnine, ki je tam trenutno na prodaj.

Če se bosta odločila za nakup, bo to njun drugi skupni dom. Lani sta namreč po skoraj dveh letih iskanja nekaj več kot 55 milijonov evrov odštela za ogromno vilo na Beverly Hillsu.

Njun prvi dom ima 12 spalnic, 24 kopalnic, ogromen bazen in košarkarsko igrišče.

Sedaj, pred bližajočo se drugo obletnico zakona, sta se odločila za še eno nepremičnino, čeprav na poslovnem področju stanje ni ravno bleščeče.

Zadnji album pevke z naslovom This Is Me ... Now, ki je izšel februarja letos in v katerega je Jennifer vložila skoraj 20 milijonov evrov, se ne prodaja po pričakovanjih, tudi nekaj koncertov ob spremljajoči turneji je že bilo odpovedanih.

Deveti studijski album je v bistvu nadaljevanje predhodnega z naslovom This is me Then iz leta 2002. Govori o zvezi med Jennifer in Benom ter o tem, kako je vredno dati ljubezni drugo priložnost.

Očitno so bili Jenniferini dvomi, o katerih pripoveduje v dokumentarnem filmu, posnetem ob izdaji albuma in v katerem se sprašuje, ali je sploh pametno izdati album, upravičeni, o čemer priča njen neuspeh na Billboardu.

Ob izidu je pristal na 38. mestu, kmalu pa izginil s seznama.

Njenih sedem prejšnjih albumov je debitiralo med top 10 na Billboardu, album Brave iz 2007. je bil 12. in je do zdaj veljal za najmanj uspešnega, povzema Gloria.hr.