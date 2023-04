Ben Affleck razkril grde podrobnosti o hollywoodskem igralcu

Ben Affleck (50) svojega kolega in najboljšega prijatelja Matta Damona (52) ne more priporočiti za sostanovalca. V oddaji The Late Late Show with James Corden je ameriški igralec spregovoril o času, ko sta kot mlada igralca živela skupaj z Affleckovim bratom Caseyjem (47) v stanovanju v Los Angelesu.

Prijatelja sta že vrsto let. FOTO: Guliver, cover Images

»Matt je čudovit fant. Ljubim ga. On je moj najboljši prijatelj. Vedno je bil super do mene. Je briljanten fant,« je bil nad Damonom navdušen Affleck. »Ampak življenja z njim ne bi priporočal,« je dejal v intervjuju z voditeljem Jamesom Cordenom (44). »Matt še ni plačal svojih računov, kolikor vem. Preprosto ne razume, da je treba kdaj kakšno stvar oprati, očistiti ali vreči v smeti.«

Čez nekaj časa sta se Ben in njegov brat odločila, da končno prisilita Damona, da opravi gospodinjska opravila: »Po letih pospravljanja za tipom sva se odločila za stavko, da bi videla, kako dolgo bo trajalo, da bo končno vstal in rekel, 'O moj bog, prekrit sem s smetmi.'«

Matt Damon. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Vendar je bila stavka neuspešna. Dva tedna brata v stanovanju nista niti mignila s prstom, kar pa Matta Damona ni motiviralo za čiščenje. »Nekega dne sva s Caseyjem prišla domov in Matt je sedel v dnevni sobi v kratkih hlačah in majici ter igral videoigro, obkrožen s smetmi. Našel sem škatle za pico in teden in pol star zavitek sušija, poln črvov.«

Brata Affleck sta kapitulirala: »S Caseyjem sva rekla, da odnehava. Predober si v tem. Ne moreva te premagati,« poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še: