Jennifer in Ben: po instant poroki še tridnevno slavje

Poročne zaobljube sta si izmenjala že pred dobrim mesecem. Takrat na hitro, povsem zasebno, v oblekah, ki so jima bile pri roki, in v lasvegaški poročni kapelici. Nič kaj zvezdniško, torej, pa vendar je bila julijska instant poroka natanko tisto, česar sta si vrh glave zaljubljena Jennifer Lopez in Ben Affleck želela.

Na medene tedne sta odšla v prestolnico ljubezni, Pariz. FOTO: Cover Images

Dan, ki je le njun in ko sta končno še uradno potrdila ljubezen, ki se je med njima rodila že pred 20 leti in potrpežljivo čakala nanju dolgih 18 ločenih let. S formalnostjo, ki so ji sledili romantični medeni tedni v Parizu, pa sta mladoporočenca proslavila ljubezen še pred svojimi najbližjimi.

Tokrat pravljično, s tridnevnim slavjem na igralčevi čarobni posesti v Georgii, ki z veličastnim dvorcem, negovanimi tratami in jezerom spominja na filmsko plantažo zgodovinske romance V vrtincu. In morda sta si tudi zato zaljubljenca za poročno temo izbrala stari Hollywood, o čemer so pripovedovali tudi posterji uspešnic, kot so (že omenjeni) V vrtincu, Casablanca in King Kong, ki so na te posebne dni krasili stene zvezdnikovega podeželskega dvorca.

Hollywoodski blišč

Podeželska gospoda se sreča s hollywoodskim bliščem. Morda bi tako lahko kratko orisali svatbo, ki se je v petek začela z večerjo in ji je v soboto sledilo glavno praznovanje z izmenjavo poročnih zaobljub ter velikansko gostijo s spektakularnim ognjemetom sredi noči in se je nato sklenilo s piknikom v nedeljo. Načrtovanja te ljubezenske pravljice naj bi se zaljubljenca lotila že pred štirimi meseci, za uresničenje poročnih sanj pa naj bi odštela več kot milijon.

»Vse je bilo zelo okusno, nikakor ne vpadljivo, kot bi kdo morda pričakoval od parčka njunega kalibra,« je dejal vir. A čeprav ni bilo kričeče, je bila domišljena prav vsaka podrobnost. Od šopkov dehtečih vijolic na lesenih kavnih mizicah v hiši do blazin in prtov iz bogatega žameta in svile v vijoličnih in rubinastih odtenkih, ki so bili v popolnem nasprotju s snežno belim rezanim cvetjem vsenaokoli in prti na masovnih lesenih mizah, ki so se ob slavnostni sobotni gostiji šibile pod bogato paleto jedi.

Prvič sta se na hitro poročila v Las Vegasu. FOTO: Osebni Arhiv

Med temi pečena svinjina, zelenjava in riž, s čimer sta se zaljubljenca priklonila nevestinim portoriškim koreninam, pečen piščanec in kremaste testenine s sirom, kar naj bi bila Jenniferina najljubša pregreha, ter kulinarične klasike ameriškega juga. Ob vsem seveda izbrana vina in šampanjec v potokih. Za piko na i pa trinadstropna poročna torta v belem in zlatem. In ker tako obilna pojedina zahteva tudi počitek, sta JLo in Ben jezersko obrežje spremenila v peščeno mondeno plažo s sončniki, ležalniki in kajaki.

V soboto je prihod parčka in začetek slovesne ceremonije napovedalo donenje poročnih zvonov – te sta pripeljala na posest zgolj za ta veliki dan –, nevesta pa se je nato po beli preprogi sprehodila do jezera, kjer je nanjo čakal moški njenih sanj.

On v slovesni obleki, ona v do vratu zapeti poročni obleki z globokim hrbtnim izrezom, pod katero se je podpisal Ralph Lauren in za katero se je vlekla šest metrov dolga vlečka. Še v drugo ju je ob zvokih pianista poročil nekdanji menih, zdaj znan podkaster in življenjski guru Jay Shetty, ljubezen pa sta si izpovedala pred svojimi otroki iz prejšnjih zakonov in hollywoodsko smetano, kot so Matt Damon, George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger in Kevin Smith. Vsi v belem, da so se zlili z okrasitvijo.

Njuno praznovanje ljubezni prek konca tedna je bilo popolno. A v zadnjih trenutkih, ki so vodili do tega skrbno načrtovanega slavja, se je zdelo, da vse vendar ne bo teklo kot po maslu. Le par ur pred prihodom svatov si je zaradi padca poškodovala nogo Affleckova mama Anne Boldt, z rešilcem so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je dobila nekaj šivov. A je bila do sinovega velikega trenutka že nazaj. Vzklile so tudi govorice o bratskem sporu, saj na poroko ni prišel Benov brat Casey.

Več kot milijon sta odštela za tridnevno poročno slavje.

Ta se je sprva sicer izgovoril na »starševske obveznosti«, a je nato paparacem, ki so ga med vikendom zalotili v kavarni, odvrnil, da ima pač »druge stvari za početi« kot iti na bratovo poroko. V dneh pred ohcetjo pa je svoje zobe pokazala tudi narava, saj so močni nalivi poškodovali cesto, ki vodi do igralčeve posesti – a jo je delavcem do petka zvečer kljub tekmi s časom uspelo spet narediti prevozno.