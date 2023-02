Ste videli, kaj je Jennifer Lopez na grammyjih rekla Benu Afflecku? Vsi so prepričani, da je njunega zakona konec (VIDEO)

Na letošnjih grammyjih so bile oči svetovne javnosti uprte v igralca Bena Afflecka, ki je na prireditvi vse prej kot užival – vsi so namreč opazili njegov godrnjavi izraz in nezainteresiranost. To je še posebej razjezilo njegovo ženo Jennifer Lopez, ki ni mogla več zdržati. Ko se je obrnila proti možu (ta jo je skušal poljubiti), mu je dejala: »Prenehaj. Bodi bolj dostopen. Naj bo videti, da si motiviran.« »Lahko bi,« ji je odvrnil Ben. Jennifer se je nato obrnila k paru, ki je sedel poleg nje, in se nasmehnila, kot da ji je Ben pravkar povedal kakšno odlično šalo. Vse to je ujela kamera, njun pogovor pa so z ustnic razbrali najbolj vneti oboževalci grammyjev in para.

Da je njun zakon na trhlih nogah, se govori že nekaj časa. Povod so bile predvsem fotografije z njunega poročnega potovanja, na katerih Ben spi in ima izjemno čemeren izraz.