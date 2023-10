Beckhamova prvič spregovorila o aferi Davida in Rebecce Loos

Victoria Beckham (49) je z Davidom (48) poročena že 24 let in znano je, da sta imela vzpone in padce. Zdaj je prvič povedala, kako zelo jo je prizadela njegova afera z nizozemsko manekenko in njegovo osebno asistentko Rebecco Loos leta 2003.

»Čutili smo, da je svet proti nam. Tudi nasproti sva si bila, če sem čisto iskrena. Do Madrida se je včasih zdelo, da smo proti vsem drugim, da imamo drug drugega. V Španiji se je vse podrlo. In to je žalostno. Sploh vam ne morem povedati, kako težko je bilo. In kako je to vplivalo name,« je povedala v novem dokumentarcu, ki spremlja Davidove zasebne in poslovne uspehe.

Skoraj 20 let po njegovi aferi v Španiji, kjer je David igral za Real Madrid, je razkrila, da so bili ti meseci 'najtežje obdobje njenega življenja'. David pa je priznal, da ne ve, kako so prebrodili to krizo, vedeli pa so, da se morajo »boriti za družino«, medtem ko so mesece polnili naslovnice.

»Victoria je zame vse, bilo je neverjetno težko videti jo prizadeto, vendar smo borci in morali smo se boriti drug za drugega in za našo družino, ker je bilo vredno boriti se za to, kar smo imeli. Bili so dnevi, ko sem se zbudil in pomislil: 'Kako naj grem v službo? Kako bom hodil do poligona? Kako naj se pretvarjam, da je vse v redu? Počutil sem se fizično slabo,« je dejal David.

Poleg tega, da mu je bilo prilagajanje na Španijo težko, je Victoria priznala tudi, da še nikoli ni bila tako nesrečna kot takrat in da se je počutila nerazumljeno, življenje v Španiji pa je opisala kot 'nočno moro' in 'cirkus'. Sprva je z otrokoma, s sinovoma Brooklynom in Romeom, ostala v Londonu, po aferi pa se je preselila v Madrid. Leta 2007 je David podpisal za LA Galaxy in vrnitev v ZDA jim je po njenih besedah ​​prinesla mir.

Končno našli svoje mesto

»Los Angeles je odličen kraj za življenje, naša družina je bila skupaj in rešila sem se veliko bolečin. Spomnim se, da mi je nekdo nekoč rekel, da je LA kot rehabilitacija za slavne ljudi. Šole so bile odlične in vsekakor sem se počutila pomirjeno. Zdelo se je, da smo končno našli svoje mesto,« je rekla Victoria.

Povedala pa je tudi, da je bila strašno vznemirjena, ko je David le dve leti pozneje podpisal za AC Milan, a sta premagala te ovire in zdaj uživata s svojo družino, na katero sta ponosna. V novi dokumentarni seriji sta zakonca spregovorila o težavah, saj sta, kot sta povedala, želela biti odprta in »dokončati z nekaterimi stvarmi«, na premieri pa so se poleg družine zbrali številni prijatelji, ki so ju podprli pri novem podvigu, poroča 24sata.hr.

Danes živi popolnoma drugače

Rebecca danes živi umirjeno življenje v gorah na Norveškem z možem in otrokoma. Osrečuje jo joga in družina. Sama kuha in opravlja gospodinjska dela.