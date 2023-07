Beckham dolgo sanjal o Messiju

Nogomet si že več kot pet desetletij utira pot na glavno športno sceno v ZDA, vendar se kljub številnim priseljencem iz Evrope in Latinske Amerike ter močnemu finančnemu izhodišču ni mogel prebiti v elitno konkurenco lig v ameriškem nogometu, košarki, hokeju in bejzbolu. Led so poskušali prebiti zvezdniki svetovnega formata, povečini v jeseni kariere, zdaj bo fronto okusil še Lionel Messi. Zavrnil je pravljično ponudbo iz Savdske Arabije in sprejel kraljevsko vabilo Interja iz Miamija.

Potem ko so bili prvi poskusi uveljavitve nogometa v ZDA lokalni in kratkotrajni, so se zanesenjaki s poslovno žilico vnovič udarno lotili projekta leta 1993 z ustanovitvijo Major League Soccer (MLS), ki je doživela vrhunec s prihodom angleškega zvezdnika Davida Beckhama v Los Angeles leta 2007. A kljub postopni širitvi do 29 klubov ni ponudila presežka. Zdaj si ga obeta prav z Beckhamovo pomočjo, saj je eden od treh lastnikov leta 2018 ustanovljenega Interja. S svojim vplivom je pomagal pripraviti ambiciozen načrt, ki je prepričal Messija. Vse skupaj čaka zahtevna naloga, saj je floridsko moštvo po letošnjih uvodnih 20 krogih zadnje, 15. v vzhodni konferenci MLS, toda cilji sežejo v prihodnost.

Največji zaslužkar v ZDA

»Vedno sem govoril, da želim videti med nami najboljše možne igralce, ne glede na to, v katerem obdobju kariere so. Tako razmišljam že zaradi kompromisa z navijači. In ko se je ponudila priložnost, da bi pri nas igral bržkone najboljši nogometaš vseh časov, zveni neverjetno,« je pojasnil Beckham, ki je imel od oblikovanja Interja v mislih Messija. In ker se zaveda, da bo potreboval kakovosten spremljevalni ansambel, si je prizadeval, da bi po Sergiu Busquetsu prišli še Jordi Alba, Luis Suarez in Angel Di Maria. Trenersko krmilo je prevzel Gerardo Martino, ki je z Messijem sodeloval v reprezentanci in pri Barceloni.

Družba dobrih znancev in prijateljev ni dovolj, potreben je bil privlačen finančni trnek. Messi bo imel pri Interju od 50 do 60 milijonov dolarjev klubske letne plače, veliko več kot doslej najbolje plačani nogometaš v ZDA Xherdan Shaqiri v Chicagu (8,2 milijona dolarjev), in bo največji zaslužkar med vsemi športniki v ZDA. V seštevku bo krepko presegel košarkarja Devina Bookerja s 56,1 milijona pri Phoenixu, saj bo njegov prejemek neobdavčen zaradi predpisov zvezne države Florida, zagotovili so mu tudi druge prilive. Med drugim delež od medijskih pravic MLS, ki jih je letos odkupil Apple in hkrati napovedal dokumentarno nanizanko o Messiju, prejel bo še zajetno rezino od Adidasa in drugih oglaševalcev.