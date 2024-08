Avstrijski milijarder se je letos poročil s petdeset let mlajšo, zdaj je umrl (FOTO)

Avstrija je izgubila eno svojih najbolj znanih in kontroverznih osebnosti. Richard Lugner, 91-letni avstrijski multimilijarder, gradbeni tajkun in lastnik dunajskega trgovskega centra Lugner City, je umrl v svoji vili na Dunaju, so poročali avstrijski mediji.

Lugner je bil mednarodno znan po svojem dolgoletnem in edinstvenem prispevku k dunajskemu Opernballu, enem najbolj prestižnih družabnih dogodkov v svetu. V letih svojega delovanja je uspešno privabljal številne slavne in bogate svetovne zvezde, igralke in seksi starlete na to ekskluzivno prireditev, za kar je plačeval izjemno visoke zneske. Med njegovimi plačanimi gostjami so bile znane osebnosti, kot so Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian in Gina Lollobrigida. Zadnja njegova gostja februarja letos je bila Priscilla Presley.

Kandidiral tudi na predsedniških volitvah

Lugnerjevo življenje ni bilo omejeno le na svet zabave in glamurja. Pred nekaj leti je kandidiral na volitvah za avstrijskega predsednika, a mu ni uspelo pridobiti dovoljšnje podpore. Kljub neuspehu v politiki je ohranil svoj status vplivne in barvite javne osebnosti.

Sloviti Avstrijec se je letos junija šestič poročil s skoraj petdeset let mlajšo Simone Reiländer, v zadnjem času pa naj bi imel nekaj zdravstvenih težav. Julija je prestal operacijo na srcu, pred slabim tednom pa so ga opazili v družbi žene, ko si je pri hoji pomagal z berglami.