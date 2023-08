Angelina Jolie presenetila: zaposlila bo svojo hčer

Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie se je podala še v gledališke vode. Trenutno je v New Yorku, saj je postala glavna producentka broadwayskega muzikala, ki ga bodo posneli po filmu Outsiders iz leta 1983. Joliejeva pa je mnoge presenetila z odločitvijo, da kot svojo pomočnico zaposli najmlajšo hčer Vivienne, ki bo sicer delala kot prostovoljka, bo pa 15-letnica neposredno vpletena v celoten proces produkcije, s čimer bo pridobila neprecenljive izkušnje.

»Viv me spominja na mojo mamo, saj se nikoli ne trudi biti v središču pozornosti, ampak raje ponudi pomoč in podporo drugim ustvarjalcem. Gledališče jo zelo zanima, še posebno muzikali, zato menim, da bo veliko odnesla in tudi prispevala,« je odločitev, da k projektu povabi Vivienne, pojasnila njena mama.

Vivienne Jolie-Pitt je sicer ena od šestih otrok, ki jih imata zdaj že nekdanja zakonca Angelina in Brad Pitt, ter, ena od treh, ki so njuni biološki. Petnajstletnica ima še brata dvojčka, ki sliši na ime Knox, Angelina je dve leti pred njo rodila hčer Shiloh ter pred tem posvojila zdaj 22-letnega Maddoxa, 19-letnega Paxa in eno leto mlajšo Zaharo.